زلزال فنزويلا.. 24 دولة ترسل مساعدات عاجلة و2741 من رجال الإنقاذ لدعم عمليات الإغاثة

قالت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز إن 24 دولة أرسلت مساعدات عاجلة و2741 فردا من رجال الإنقاذ للمساعدة في عمليات البحث والإغاثة عقب وقوع زلزالين مدمرين بالبلاد الإسبوع الماضي.

وأشارت رودريجيز - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - إلى أن فرق الإنقاذ الدولية بدأت بالفعل في الاندماج مع الفرق الفنزويلية المتواجدة على الأرض للعمل والاستجابة بشكل مشترك لحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، وذلك في منشور لها على تطبيق "تليجرام".

وكان زلزالان بقوة 2ر7 و5ر7 درجة على مقياس ريختر قد ضربا فنزويلا يوم /الأربعاء/ الماضي وتسببا في حدوث أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد ومقتل 1430 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4 آلاف آخرين.



