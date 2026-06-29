وزير الدفاع الإسرائيلي يطلق تصريحات خطيرة بشأن "الحرب الثالثة" ضد إيران

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين تصريحات خطيرة بشأن احتمالية دخول دولة الاحتلال حربا ثالثة ضد إيران.

وتطرق وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى الوضع الأمني ​​في ظل الحرب الدائرة منذ نحو ثلاث سنوات، مصرحًا: "قد ندخل في حرب مع إيران غدًا".

وفي إحاطة صحفية، قال كاتس : "أوضح سياستنا: إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، فستضربها إسرائيل بقوة - وقد يحدث هذا في غضون يومين"، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف: "لا نريد أن نكون من يتدخل في شؤون الرئيس ترامب في العملية التي يقودها.. لا مجال للمساومة في الدفاع، لا في لبنان ولا في إيران.. إذا هاجمت إيران، ستكون هذه حربها الثالثة".