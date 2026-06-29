وزير الداخلية الكويتي ونظيره اللبناني يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال لقائه، اليوم/الاثنين/، مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما ويسهم في دعم الأمن والاستقرار.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عقد جلسة مباحثات مع الوزير الحجار بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت بحضور وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء عبدالوهاب الوهيب.

وأشارت إلى أن جلسة المباحثات تناولت عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتطوير آليات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في البلدين.

وذكرت الداخلية الكويتية أن الجانبين أكدا حرصهما على تعزيز أطر التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى مستويات أوسع بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أنه جرى خلال جلسة المباحثات أيضا استعراض العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأن المباحثات حضرها عدد من كبار القيادات الأمنية والمسئولين من كلا الجانبين.