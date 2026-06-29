ترامب يعلن عقد محادثات مع إيران غدا في الدوحة بناء على طلب طهران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسئولين أمريكيين وإيرانيين سيعقدون جولة أخرى من المحادثات يوم غد /الثلاثاء/ في قطر؛ بناء على طلب طهران.

وكتب ترامب - في منشور عبر صفحته على منصة "تروث سوشال" - "طلبت إيران عقد اجتماع - وسيُعقد غداً في الدوحة".

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين البلدين قد جرت في سويسرا بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بعد أن وقّعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم مبدئية لوقف الأعمال العدائية، واتُفق على عقد محادثات فنية هذا الأسبوع في سويسرا، لكن هذه المحادثات توقفت على خلفية تجدد الأعمال العدائية بين الجانبين بسبب مضيق هرمز.