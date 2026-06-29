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الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدفعان الاستثمارات النرويجية للتوسع في السوق المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدفعان الاستثمارات النرويجية للتوسع في السوق المصري

سفير النرويج
سفير النرويج
ولاء عبد الكريم

بحث خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مسؤولي شركة جوتن مصر للدهانات، مشروعات الشركة الحالية، واستعراض خطتها التوسعية بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استثمارات الشركة في مصر من خلال مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 72 مليون لتر سنوياً، إلى جانب جهودها في مجال الدهانات المقاومة للحريق، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية المرتبطة بها.
وأكد الوزير أن الصناعات الكيماوية تأتي ضمن الصناعات الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تحظى باهتمام بالغ من الوزارة؛ نظراً لارتباطها الوثيق بقطاع التشييد والبناء، والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، فضلاً عن قدرتها العالية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص العمل.

وأشار هاشم إلى أهمية زيادة نسب المكون المحلي في التصنيع، والعمل على نقل الخبرات الفنية، وتدريب الكوادر البشرية المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

التطورات الاقتصادية 

ومن جانبه أكد إيريك بي هوسم، سفير مملكة النرويج بالقاهرة، أن بلاده تتابع التطورات الاقتصادية في مصر باهتمام كبير، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
 

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل صناعة الدهانات في مصر، حيث أوضح أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل التحديات الإدارية والجمركية، إلى جانب تطبيق القواعد بصورة عادلة وشفافة بما يعزز ثقة المستثمرين.
 

بيئة جاذبة
 

وأشار السفير إلى أن المستثمرين النرويجيين يبحثون عن بيئة استثمارية قائمة على الاستقرار والشفافية والشراكات طويلة الأجل، مؤكداً أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية باعتبارها ركائز أساسية للاستثمار المستدام.
وأضاف أن القطاع الخاص القوي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أن مصر تعد من وجهة النظر النرويجية سوقًا جاذبة للاستثمار وتمتلك فرصًا واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية.
 

شراكات طويلة
 

وأوضح هوسم أن تجربة توسع الشركات النرويجية بالسوق المصرى   تؤكد قدرة الشراكات الصناعية على تحقيق نتائج طويلة المدى من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات المحلية، مشددًا على استعداد المستثمرين النرويجيين لمواصلة التعاون مع مصر ودعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية عبر زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وأكد أن الاستثمارات النرويجية في السوق المصري تعكس قوة العلاقات الاقتصادية المشتركة والثقة في مستقبل الصناعة المصرية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
 

مصر محور استراتيجي
 

من جانبه، أكد إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي لجوتن مصر، أن مصر كانت ولا تزال في قلب استراتيجية الإقليمية والعالمية، باعتبارها سوقًا واعدة تمتلك رؤية طموحة للتنمية وقاعدة صناعية متنامية وموقعًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
وقال إن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمشروعات القومية عزز قناعة جوتن بأن الاستثمار في السوق المصري يمثل استثمارًا في المستقبل، الأمر الذي دفعها إلى التوسع في استثماراتها الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
 

قاعدة للتصدير
 

وأوضح الشامي أن الهدف لم يقتصر على زيادة الطاقة الإنتاجية فقط، وإنما إنشاء قاعدة صناعية متقدمة تخدم السوق المصري وتوفر منصة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن منتجات الدهانات المصنعة محليًا أصبحت تصل إلى عدد من الأسواق الأفريقية والأمريكية.
وأضاف أن هذا النجاح يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا عند توافر التكنولوجيا الحديثة والكفاءات الوطنية والاستثمارات طويلة الأجل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير في المنطقة.

الشركات النرويجية الاقتصاد المصرى الدهانات

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