الفراعنة يسبقون الجميع.. مفاجأة عربية في كأس العالم

نجح منتخب مصر في حجز مكانة مميزة بين كبار المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اختارته شبكة «جول» العالمية كأفضل منتخب عربي خلال مرحلة دور المجموعات من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء اختيار المنتخب بعد تقييم شامل لأداء المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية من المونديال، حيث اعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير، أبرزها قوة المنافسين، والنتائج المحققة، والاستمرارية في الأداء خلال المباريات الثلاث الأولى.

وشهد دور المجموعات تفاوتًا في مستويات المنتخبات العربية، بين منتخبات استطاعت ترك بصمة قوية وتحقيق نتائج لافتة، وأخرى واجهت صعوبات حالت دون تحقيق طموحاتها، ليحسم منتخب مصر صدارة الترتيب العربي بفضل مشواره المميز.



إنجاز جديد للفراعنة تحت قيادة حسام حسن

وأشادت شبكة «جول» بما قدمه منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، مؤكدة أن الفريق حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وخاض المنتخب منافسات قوية في المجموعة السابعة، التي شهدت صراعًا كبيرًا مع منتخب بلجيكا على صدارة الترتيب. وتمكن الفراعنة من إنهاء دور المجموعات برصيد 5 نقاط، بعدما بدأوا مشوارهم بالتعادل أمام بلجيكا بنتيجة 1-1، ثم حققوا فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل أن يختتموا المرحلة الأولى بتعادل مثير أمام إيران بنتيجة 1-1.

وبهذه النتائج، احتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف فقط عن بلجيكا، ليضمن عبوره إلى الدور التالي وسط إشادة واسعة بالمستوى الذي ظهر به الفريق.



إشادة خاصة بشخصية المنتخب وتألق شوبير

وأكد التقرير أن قوة المجموعة وصعوبة المنافسة كانت من أبرز أسباب تفوق منتخب مصر في التقييم العربي، خاصة مع قدرته على التعامل مع الضغوط والحفاظ على حظوظه حتى المباراة الأخيرة.

كما سلطت الشبكة الضوء على الدور الكبير الذي لعبه الحارس مصطفى شوبير، بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء حاسمة خلال مواجهة إيران، في لحظة ساهمت بشكل كبير في خروج الفراعنة بنتيجة إيجابية والحفاظ على بطاقة التأهل.

المغرب في الوصافة رغم قوة قائمته

وحل منتخب المغرب في المركز الثاني ضمن التصنيف العربي، حيث أكدت شبكة «جول» أن أسود الأطلس يمتلكون واحدًا من أقوى تشكيلات المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب المغربي 7 نقاط خلال دور المجموعات، بعد التعادل مع البرازيل بنتيجة 1-1، ثم الفوز على اسكتلندا بهدف دون مقابل، والانتصار على هايتي بنتيجة 4-2، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بفارق الأهداف فقط خلف البرازيل.

ورغم الإشادة بالمستوى الفني للمغرب، أشارت الشبكة إلى أن إهدار العديد من الفرص أمام المرمى كان من أبرز السلبيات التي ظهرت خلال مرحلة المجموعات، وقد تمثل تحديًا أمام الفريق في الأدوار المقبلة.



ترتيب المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

وجاء ترتيب المنتخبات العربية في تقييم شبكة «جول» بعد نهاية دور المجموعات كالتالي: منتخب مصر في المركز الأول، يليه المغرب، ثم الجزائر في المركز الثالث، والسعودية رابعًا، والأردن خامسًا.

بينما احتل منتخب العراق المركز السادس، وجاء منتخب قطر في المركز السابع، فيما حل منتخب تونس في المركز الثامن والأخير.

يواصل منتخب مصر كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية والعربية، بعدما أثبت خلال كأس العالم 2026 قدرته على المنافسة أمام كبار المنتخبات العالمية. ويمنح هذا الأداء القوي جماهير الفراعنة آمالًا كبيرة في استمرار المشوار وتحقيق نتائج أكثر تميزًا في الأدوار المقبلة، بينما تظل المنافسة العربية مفتوحة مع استمرار التحديات في البطولة الأكبر عالميًا.