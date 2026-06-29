تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وأستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لندرة المواجهات التي جمعت المنتخبين عبر التاريخ.

والتقى المنتخبان في مباراتين وديتين فقط، حيث كانت المواجهة الأولى في 19 يونيو 1987 بكوريا الجنوبية، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يحسم المنتخب الأسترالي الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

أما اللقاء الثاني، فأقيم في 17 نوفمبر 2010 على استاد القاهرة، ونجح المنتخب المصري في تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة، سجلها أحمد عبد الظاهر، ومحمد ناجي "جدو"، ومحمد زيدان.

وبذلك يدخل المنتخبان المواجهة الثالثة في تاريخهما بسجل متوازن، إذ حقق كل فريق انتصارًا واحدًا، بينما يسعى "الفراعنة" إلى استثمار تفوقهم في آخر مواجهة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشوارهم في مونديال 2026.