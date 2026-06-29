نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

تعتبر الفنانة نسرين طافش واحدة من الأسماء التي تحظى باهتمام واسع من الجمهور، ليس فقط بسبب أعمالها الفنية، ولكن أيضًا بسبب حياتها الشخصية التي شهدت عدة محطات عاطفية وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بسبب تكرار أخبار الارتباط والانفصال خلال السنوات الأخيرة.



وتصدرت نسرين مؤشرات البحث بعد أن أعلنت صباح اليوم انفصالها رسميًا عن زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مؤكدة أن الانفصال تم في أجواء يسودها الاحترام والتفاهم، مع طلبها احترام الخصوصية.

نسرين طافش وأحمد جوهر

وكانت العلاقة بين الطرفين قد بدأت في هدوء خلال العام الماضي، قبل أن تتطور سريعًا إلى زواج.

زيجات نسرين طافش

وتعد هذه الزيجة هي الثالثة في حياة الفنانة نسرين طافش، إذ سبقتها زيجات أخرى.

وكانت أولى زيجاتها في عام 2008 من رجل أعمال واستمرت حتى عام 2013، وانتهت بالانفصال.



الزواج الثاني لنسرين طافش

أما الزواج الثاني للفنانة نسرين طافش كان من مدرب الطاقة المصري شريف شرقاوي عام 2020، وهي العلاقة التي حظيت بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع إعلان الزواج ثم الانفصال بعد فترة قصيرة.

بداية نسرين طافش الفنية

ولدت الفنانة نسرين طافش في 15 فبراير 1982 بمدينة حلب السورية، لوالد فلسطيني هو الشاعر يوسف طافش، ووالدة جزائرية. وانتقلت في مرحلة لاحقة إلى دمشق، حيث التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه عام 2008، قبل أن تنطلق في مشوارها الفني. وتستقر حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة برفقة أسرتها.

وبدأت الفنانة السورية نسرين طافش مشوارها الفني في الدراما السورية في أوائل الألفينات، حيث لفتت الأنظار بموهبتها منذ ظهورها في عدد من الأعمال التلفزيونية، قبل أن تنتقل تدريجيًا إلى الدراما العربية وتحقق انتشارًا واسعًا في مصر والخليج.

أعمال نسرين طافش

وعلى مدار مسيرتها، شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين التاريخي والاجتماعي والبدوي، من أبرزها: "رجال تحت الطربوش"، و"تحالف الصبار"، و"السراب"، و"أهل الغرام"، و"صدى الروح"، و"فجر آخر"، و"دعاة على أبواب جهنم"، و"الإخوة"، و"العراب"، و"ألف ليلة وليلة"، إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى.

وفى الأعمال السينمائية ، شاركت نسرين طافش فى عدد من الأفلام أبرزهم اخي فوق الشجرة ، السيستم ، بنقدر ظروفك ، الدشاش ، نادي الرجال السري.

وقدمت نسرين طافش خلال مشوارها الفني عددًا من الأعمال المميزة من بينها مشاركاتها في أعمال درامية متنوعة، جعلتها واحدة من أبرز النجمات فى الوطن العربي.