بعد طلاقها.. إطلالات نسرين طافش تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها، والمعروف عن نسرين طافش أنها تخطف الأنظار بإطلالات جريئة ولافتة عبر جلسات التصوير وإجازاتها الصيفية، حيث اعتمدت تصميمات عصرية أبرزت ذوقها في اختيار الأزياء، لتصبح صورها حديث جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

فساتين بفتحات جريئة

في عدد من أحدث إطلالاتها، اختارت نسرين فساتين تميزت بفتحات عند الخصر أو الساق، مع قصات انسيابية أبرزت رشاقتها، واعتمدت ألوانًا قوية مثل الأحمر والأسود والأبيض، وهو ما منحها حضورًا لافتًا أمام عدسات المصورين.

تصميمات مكشوفة الأكتاف

كما ظهرت بأكثر من فستان مكشوف الأكتاف أو بتصميم "أوف شولدر"، مع أقمشة لامعة وتفاصيل ناعمة، واكتفت بإكسسوارات بسيطة حتى تظل الأضواء مسلطة على تصميم الإطلالة.

أزياء صيفية جريئة

وخلال عطلاتها، اختارت نسرين إطلالات صيفية اعتمدت فيها على الفساتين الخفيفة والتصميمات المفتوحة، إلى جانب القبعات والنظارات الشمسية الكبيرة، في تنسيقات عكست أجواء البحر والصيف.

بدلات عصرية بقصات مختلفة

ولم تقتصر اختياراتها على الفساتين، إذ تألقت أيضًا ببدلات عصرية جاءت بقصات غير تقليدية، ونسقتها مع أحذية بكعب عال وحقائب فاخرة، لتجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الحديثة.

مكياج ناعم وشعر منسدل

اعتمدت الفنانة في معظم إطلالاتها على مكياج هادئ يبرز ملامحها، مع شعر منسدل أو مموج، وهو ما منحها توازنًا بين جرأة الأزياء وبساطة اللمسات الجمالية.

وحظيت هذه الإطلالات بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من أشاد بجرأتها ومواكبتها لأحدث صيحات الموضة، ومن رأى أن اختياراتها تعكس شخصيتها الواثقة وحضورها المميز في كل ظهور.