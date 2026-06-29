تعد الملوخية من أشهر الأطباق التقليدية في مصر والشرق الأوسط، ولا تقتصر قيمتها على مذاقها المميز، بل تحتوي أيضًا على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم. ووفقًا لما أورده موقع Healthline، فإن أوراق الملوخية غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعلها إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي عند تناولها باعتدال.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

تعزز مناعة الجسم

تحتوي الملوخية على نسب جيدة من فيتاميني A وC، وهما من العناصر المهمة لدعم الجهاز المناعي، إذ يساعدان الجسم على مقاومة العدوى، كما يعملان كمضادات للأكسدة تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تدعم صحة العظام

تمد الملوخية الجسم بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان ضروريان للحفاظ على قوة العظام والأسنان، كما يساهمان في دعم وظائف العضلات والأعصاب بصورة طبيعية.

تساعد في تقليل الالتهابات

تحتوي أوراق الملوخية على مركبات نباتية ومضادات أكسدة، إلى جانب كميات من أحماض أوميجا 3 النباتية، وهي عناصر قد تساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي داخل الجسم، رغم أن بعض هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر.

تحسن صحة الجهاز الهضمي

بفضل احتوائها على الألياف الغذائية، تساعد الملوخية في تحسين حركة الأمعاء، وتعزيز عملية الهضم، كما تساهم في زيادة الشعور بالشبع، وهو ما قد يدعم الحفاظ على وزن صحي ضمن نظام غذائي متوازن.

تدعم صحة القلب

يساعد محتوى الملوخية من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما أن إدراج الخضراوات الورقية ضمن النظام الغذائي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

هل هناك احتياطات؟

ورغم فوائدها، ينصح الخبراء بالاعتدال في تناول الملوخية، مع الحرص على إعدادها بطرق صحية، لأن إضافة كميات كبيرة من السمن أو الزبدة أو الملح قد تقلل من فوائدها الغذائية وتزيد من السعرات الحرارية والصوديوم في الوجبة. كما أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه هذا النبات يجب عليهم تجنب تناوله.