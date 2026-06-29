برصاص الاحتلال.. استشهاد حارس مرمى خدمات خانيونس سليم الأشقر

التحق حارس مرمى فريق خدمات خانيونس، سليم خضر الأشقر (32 عاما) بقافلة شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية، بعد استشهاده اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الرياضية منذ بدء حرب الإبادة إلى 1009 شهداء.

ولعب الأشقر أيضا خلال مسيرته الرياضية لأندية الأقصى والمصدّر في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الشهيد الأشقر ارتبط بزوجته قبل 5 أشهر، وكانا ينتظران مولودهما الأول. كما أن الشهيد وحيد عائلته من الذكور بين سبع شقيقات.

وباستشهاد الأشقر يرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الرياضية منذ بدء حرب الإبادة إلى 1009 شهداء، من بينهم 567 شهيدا من أسرة كرة القدم في فلسطين.