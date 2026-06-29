مندوب فلسطين بمجلس الأمن: السياسات الإسرائيلية تهدف إلى التهجير وهدم منازل الفلسطينيين

أكد مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى التهجير وهدم منازل الفلسطينيين.

وقال مندوب فلسطين بمجلس الأمن في جلسة لمجلس الامن :"الفلسطينيون محرومون من الحماية وجميع حقوقهم المشروعة ".

وأضاف مندوب فلسطين بمجلس الأمن: “يجب ضمان احترام القانون الدولي ودعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واحتجاز العوائد الفلسطينية جزء من سرقة مواردنا من جانب إسرائيل”.

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن: “المجتمع الدولي يرفض بأسره ضم الأراضي الفلسطينية”.

وأكمل مندوب فلسطين بمجلس الأمن: ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمر بشكل أسرع من أي وقت مضى".

