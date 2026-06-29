قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

تصدرت الفنانة هبة مجدي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها إصابتها بمرض السرطان، في خبر أثار حالة واسعة من التعاطف بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم والدعاء لها بالشفاء.

وبالتزامن مع انتشار الخبر، أعاد رواد مواقع التواصل تداول عدد من الصور التي جمعتها بزوجها الفنان محمد محسن في مناسبات مختلفة، حيث ظهرا بإطلالات هادئة ولمسات رومانسية عكست قوة العلاقة التي تجمعهما، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

لقطات رومانسية لفتت الأنظار

أظهرت الصور المتداولة حالة من الانسجام بين هبة مجدي وزوجها، سواء خلال المناسبات الفنية أو اللحظات العائلية، إذ اعتاد الثنائي مشاركة متابعيهما بصور تجمعهما في أجواء يغلب عليها الود والبساطة، الأمر الذي جعلهما من أكثر الثنائيات المحبوبة لدى الجمهور.

دعم الزوج في رحلة المرض

ومع إعلان إصابة هبة مجدي، سلط كثيرون الضوء على أهمية وجود شريك حياة داعم خلال رحلة العلاج.

فى إطار هذا اكد الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد عن أهمية أن الدعم النفسي والعاطفي من الأسرة، وخاصة الزوج أو الزوجة، يسهم في تحسين الحالة النفسية للمريض، ويمنحه قوة أكبر لمواجهة مراحل العلاج.

تفاعل واسع من الجمهور

وحظيت الصور المتداولة بتعليقات كثيرة حملت الدعاء لهبة مجدي بالشفاء العاجل، والإشادة بالعلاقة التي تجمعها بزوجها، متمنين لها تجاوز هذه الأزمة الصحية والعودة إلى جمهورها وأعمالها الفنية في أقرب وقت.

ويري أن الدعم النفسي والاحتواء الأسري يمثلان عنصرًا مهمًا في رحلة علاج مرضى السرطان، إلى جانب الالتزام بالخطة العلاجية التي يحددها الفريق الطبي، وهو ما يجعل وجود الأسرة والأصدقاء عاملًا أساسيًا في تعزيز الأمل ومواجهة المرض.

شاهد أجمل الصور التى جمعت بين هبه مجدي وزوجها..صور