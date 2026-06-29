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يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى ادعت خلاله وفاة لاعب منتخب المصارعة بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالقاهرة والزعم بوجود جروح بحثمانه نتيجة تعرضه للتعذيب .

 فقد أسفر الفحص عن أن المذكور سبق له ممارسة رياضة المصارعة منذ فترة وتركها لإدمانه تعاطى المواد المخدرة والإتجاه للإتجار بها وبتاريخ 12/الجارى تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بدر وفقاً لإجراءات مقننة وبحوزته (28 كيس من مخدر الآيس) بقصد الإتجار وقررت النيابة العامة حبسه إحتياطياً على ذمة القضية ، وبتاريخ 27 / الجارى شعر المذكور بحالة إعياء فى ضوء إدمانه للمواد المخدرة وتم نقله لإحدى المستشفيات وتوفى أثناء تلقيه العلاج ، وورد التقرير الطبى يفيد بعدم وجود أية إصابات بجثمانه ، كما أكد الفحص الموثق عدم تعرضه لأية إعتداءات داخل محبسه .

 ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة عبر إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات وهو ما يدركه الرأى العام .



 

الأجهزة الأمنية الإخوان الإرهابية الإصلاح والتأهيل المصارعة

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