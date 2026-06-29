ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء و البانيه وكذلك سعر البيض اليوم ، وذلك بعد موجة انخفاض كبرى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية في أسعار الفراخ بكل أنواعها.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 78 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و120 جنيهًا للكيلو داخل المحال التجارية.

سعر البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه ما بين 210 و 230 جنيهاً حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع.

سعر الفراخ البلدي اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 117 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق

سعر الفراخ الساسو اليوم

وتراوحت أسعار الفراخ الساسو بين 75 و 76 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 85 و 86 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض اليوم

سعر طبق البيض الأحم يسجل اليوم 100 جنيه

سعر طبق البيض الأبيض يسجل اليوم 95 جنيها

سعر طبق البيض البلدي يسجل اليوم 105جنيهات.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

فيما تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بانيه نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو نحو 205 جنيهات.

بلغ سعر دبابيس دجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج مخلية نحو 250 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج متبلة نحو 165 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر فراخ شيش متبلة نحو 340 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

طفرة استثمارية في قطاع الدواجن

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن تحقيق قطاع الدواجن في مصر طفرة استثمارية وإنتاجية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات تجاوز 200 مليار جنيه، مع زيادة ملحوظة في الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

استثمارات ضخمة وإنتاج قياسي

أوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرًا إلى أن إنتاج الفراخ البيضاء ارتفع إلى 1.6 مليار طائر مقارنة بـ1.4 مليار العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 14%.

وأضاف أن إنتاج بيض المائدة وصل إلى 16 مليار بيضة مقابل 14 مليارًا في العام السابق، فيما ارتفع إنتاج الدواجن البلدية إلى 360 مليون طائر بزيادة تجاوزت 12%.

دعم حكومي وتوسع في الاستثمار

وأشار إلى أن الدولة وفرت العديد من عوامل النجاح، أبرزها اعتماد مصر ضمن الدول التي تطبق نظام المنشآت الداجنة المعزولة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما أتاح تصدير المنتجات المصرية إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية.

كما لفت إلى التوسع في إنشاء مشروعات الدواجن بالظهير الصحراوي بعيدًا عن الكتل السكانية، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمربين بالتعاون مع البنوك الوطنية، سواء لتطوير العنابر أو التحول إلى نظم التربية المغلقة.

تطوير العنابر والإشراف البيطري

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن التحول إلى نظام التربية المغلق ساهم في تحسين الإنتاجية، من خلال توفير بيئة مناسبة للطيور بعيدًا عن تأثيرات المناخ، إلى جانب الإشراف البيطري المستمر، وتوفير اللقاحات والأمصال، وتسهيل إجراءات التراخيص لمزارع الدواجن.

الأعلاف تمثل 65% من تكلفة الإنتاج

وأوضح سليمان أن الأعلاف تمثل نحو 65% من إجمالي تكلفة الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا عبر توفير العملة اللازمة لاستيراد الذرة والصويا ومستلزمات الأعلاف، بالإضافة إلى وجود معامل مرجعية معتمدة لفحص الأعلاف وضمان جودتها.

قواعد بيانات لضبط السوق ومنع العشوائية

وكشف أن وزارة الزراعة أصبحت تمتلك قواعد بيانات إلكترونية دقيقة، تتيح تحديد حجم الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية للسوق، بما يمنع الاستيراد أو التصدير العشوائي، ويحقق التوازن بين المعروض والطلب، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق والأسعار.