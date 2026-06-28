ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. تعرف على أسعار الساسو والبيض

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، الأحد 28 يونيو 2026، ارتفاعًا طفيفًا في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو والبيض، وسط استمرار متابعة المواطنين لتحركات الأسعار اليومية، خاصة مع تأثير تكلفة الإنتاج وحجم المعروض والطلب على السوق.

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار الساسو

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة ما بين 60 و61 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 70 و71 جنيهًا للكيلو.

في المقابل، استقرت أسعار الفراخ الساسو، حيث سجل الكيلو داخل المزرعة ما بين 80 و81 جنيهًا، فيما تراوح سعره للمستهلك بين 90 و91 جنيهًا.

استقرار أسعار البيض

واصلت أسعار البيض استقرارها، إذ بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة 82 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 92 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

الفراخ البيضاء (المزرعة): 60 - 61 جنيهًا للكيلو

الفراخ البيضاء (للمستهلك): 70 - 71 جنيهًا للكيلو

الفراخ الساسو (المزرعة): 80 - 81 جنيهًا للكيلو

الفراخ الساسو (للمستهلك): 90 - 91 جنيهًا للكيلو

كرتونة البيض الأبيض (المزرعة): 82 جنيهًا

كرتونة البيض الأبيض (للمستهلك): 92 جنيهًا

وتُعد بورصة الدواجن مؤشرًا استرشاديًا للأسعار داخل المزارع، بينما تختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محافظة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل والتداول وهوامش الربح لدى التجار.