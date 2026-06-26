أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم.. الفراخ البيضاء تبدأ من 70 جنيها

واصلت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض استقرارها في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، مدعومة بتوافر المعروض واستمرار ضخ السلع عبر المنافذ الحكومية والأسواق، بما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: 60 - 65 جنيهًا في المزارع، و70 - 75 جنيهًا للمستهلك.

الفراخ الساسو: 90 جنيهًا بالمزارع، و105 - 110 جنيهات للمستهلك.

الفراخ البلدي: 100 جنيه بالمزارع، و110 - 120 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأحمر: 65 جنيهًا بالجملة، ومن 75 إلى 90 جنيهًا للمستهلك.

كرتونة البيض الأبيض: 60 جنيهًا بالجملة، ومن 70 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار اللحوم اليوم

اللحم البلدي الكندوز: 350 - 420 جنيهًا للكيلو.

عِرق الفلتو: نحو 430 جنيهًا.

اللحم الضأن: 350 - 400 جنيهًا.

اللحم الجملي: 300 - 350 جنيهًا.

الكبدة البلدي: 350 - 400 جنيهًا.

الكبدة الضأن: نحو 320 جنيهًا.

أسعار الأسماك

البلطي نمرة 1: 72 - 78 جنيهًا.

البلطي نمرة 2: 69 - 71 جنيهًا.

البلطي الأسواني: 30 - 80 جنيهًا حسب الحجم.

المنافذ الحكومية تواصل ضخ السلع

تواصل منافذ القوات المسلحة ووزارات التموين والزراعة والداخلية، إلى جانب مبادرة "حياة كريمة"، طرح اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار داخل الأسواق.



يعكس استقرار أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأسماك استمرار توازن العرض والطلب، إلى جانب دور المنافذ الحكومية في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.