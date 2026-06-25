إعدام 120 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في سوهاج

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بمدينة سوهاج.

وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، الذي شدد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات والحفاظ على الصحة العامة.

ماذا حدث؟

وقاد الحملة الدكتور وليد محمود، القائم بأعمال مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمشاركة الدكتور ريمون فايز، وبالتعاون مع الإدارة التموينية ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء وحي شرق سوهاج، حيث تم المرور على عدد من المحال ومنافذ تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها داخل نطاق المدينة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط نحو 120 كيلو جرامًا من اللحوم المفرومة وصدور الدواجن والسجق والكفتة والكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن، وبعد الفحص تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود علامات فساد واضحة عليها تمثلت في انبعاث روائح كريهة وظهور مظاهر تعفن.

وذلك فضلاً عن تداول بعضها بعد الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرض الوقائع على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأكدت مديرية الطب البيطري بسوهاج أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وشدد الدكتور أحمد حمدي على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية تواصل جهودها لرصد وضبط أي منتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن إلى الأسواق.