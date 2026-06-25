انقلاب سيارة نقل بمقطورة بطريق سوهاج البحر الأحمر.. وتدخل سريع لتأمين الحركة المرورية دون إصابات

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر، حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة عند الكيلو 65 في الاتجاه المؤدي إلى محافظة قنا، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية والجهات المختصة للتعامل مع الموقف وتأمين الطريق، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماذا حدث؟

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي الرابط بين سوهاج ومحافظة البحر الأحمر، وتحديدًا عند الكيلو 65 باتجاه قنا، وهو أحد الطرق الحيوية التي تشهد حركة مستمرة لسيارات النقل الثقيل والشاحنات القادمة والمتجهة إلى محافظات الصعيد.

وعقب ورود البلاغ، دفعت الجهات المعنية بقوات الأمن وعناصر المرور إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أظهرت المعاينة الأولية انقلاب السيارة على جانب الطريق دون أن يسفر الحادث عن إصابات للسائق أو أي خسائر بشرية.

كما عملت الأجهزة المختصة على تأمين المنطقة المحيطة بموقع الحادث وتنظيم الحركة المرورية لمنع حدوث أي تكدسات أو تأثير على حركة المركبات المارة بالطريق، خاصة مع أهمية هذا المحور المروري الذي يربط بين عدد من المحافظات ويُستخدم بشكل يومي في نقل البضائع والمواد المختلفة.

وأكدت المعاينات أن الحادث اقتصر على الأضرار المادية بالسيارة فقط، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا الحادث ليجدد الدعوات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وإجراءات السلامة، خاصة بالنسبة لسائقي سيارات النقل الثقيل، حفاظًا على الأرواح وضمانًا لسلامة مستخدمي الطريق.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالة المرورية بالطريق، فيما تم الانتهاء من التعامل مع الحادث دون تسجيل أي تداعيات أو تأثيرات كبيرة على حركة السير.