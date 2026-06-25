الداخلية تكشف ملابسات ظهور أحد الأشخاص ممسكا بيده سلاح ناري في سوهاج

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أحد الأشخاص ممسكاً سلاح ناري بسوهاج.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت منشوراً مدعوماً بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح ناري بسوهاج.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور، الذي تبين أنه مالك محل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، وتبين أن الصور المشار إليها تم تداولها عام 2016 خلال مشاجرة بنطاق محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله آنذاك وضبط السلاح الناري المستخدم فى التعدي، وصدر حكم قضائي ضده وتم تنفيذه.

كما تبين صدور أحكام قضائية ضده بالحبس في قضايا بلطجة، وسلاح أبيض، وإتلاف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.