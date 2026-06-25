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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات ظهور أحد الأشخاص ممسكا بيده سلاح ناري في سوهاج

منشور مدعوم بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي
منشور مدعوم بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي
أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أحد الأشخاص ممسكاً سلاح ناري بسوهاج.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت منشوراً مدعوماً بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح ناري بسوهاج.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور، الذي تبين أنه مالك محل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، وتبين أن الصور المشار إليها تم تداولها عام 2016 خلال مشاجرة بنطاق محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله آنذاك وضبط السلاح الناري المستخدم فى التعدي، وصدر حكم قضائي ضده وتم تنفيذه.

كما تبين صدور أحكام قضائية ضده بالحبس في قضايا بلطجة، وسلاح أبيض، وإتلاف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سلاح ناري سوهاج وزارة الداخلية

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منشور مدعوم بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية تكشف ملابسات ظهور أحد الأشخاص ممسكا بيده سلاح ناري في سوهاج

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