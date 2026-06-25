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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: مبادرة الألف يوم الذهبية تهدف لتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  والدكتورة عبله الألفي نائب وزير الصحة والسكان بروتوكول تعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والمبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، والتي تستهدف تنمية الأسرة المصرية وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال.

جامعة سوهاج

وقدم النعماني، الشكر والتقدير للرئيس  السيسي، لدعمه المستمر للقطاع الصحي وإطلاقه العديد من المبادرات الرئاسية الرائدة التي تستهدف الارتقاء بصحة المواطن المصري وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة. وتأتي مبادرة «الألف يوم الذهبية» نموذجًا لهذه الرؤية الوطنية الحكيمة.

كما قدم الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان علي التعاون المثمر مع الجامعة.

وأضاف النعماني أن البروتوكول يهدف إلى تحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال من خلال نشر ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة، حفاظاً على صحة الأمهات والأطفال، وتقليل المضاعفات الصحية الناتجة عن الولادات القيصريه.

وتحسين الخصائص السكانية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بوحدات رعاية الأطفال المبتسرين (الحضانات)، طبقًا لأحدث البروتوكولات العالمية بهدف تحسين المخرجات وخفض معدلات وفيات حديثى الولادة.

وثمنت الدكتوره عبله الألفي التعاون المثمر مع جامعة سوهاج، مقدمه الشكر للدكتور حسان النعماني علي تعاونه ودعمه للمبادره، من خلال تنفيذ حزمة من التدخلات الصحية والتوعوية والتدريبية بالمستشفيات الجامعية والكليات ذات الصلة والمجتمع المحيط وما يستجد من أهداف.

واضافت انه علي هامش البروتوكول تم عقد  اجتماع مع عميد كلية الطب ورؤساء الأقسام المعنية، ومع نقيب أطباء سوهاج ونقيب الصيادلة، مؤكدة أهمية التدريب المستمر ودور الأطباء والصيادلة في دعم القضايا السكانية تحت شعار “اسأل.. استشر.. القرار المستنير”.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور سمير الدميري رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية 
الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد نصر عميد كلية الطب،، احمد خيري مساعد نائب الوزير ، محمد مختار مساعد نائب وزير الصحة.

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