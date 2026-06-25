ضبط 370 علبة سجائر تُباع بأزيد من سعرها في سوهاج

كشفت حملات رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين بمحافظة سوهاج، عن ضبط 370 علبة سجائر متنوعة الأنواع، تُباع بأزيد من سعرها، خلال حملات تفتيش استهدفت الأسواق والمحال التجارية، في إطار جهود إحكام الرقابة على السلع المتداولة والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.

وجاءت الحملات تحت إشراف الدكتور سامح توني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، وبمتابعة الدكتورة هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية، حيث استهدفت المرور على عدد من المنشآت التجارية والصيدليات لرصد المخالفات وضبط السلع غير المطابقة للاشتراطات القانونية.

ماذا حدث؟

وأسفرت أعمال التفتيش عن التحفظ على 370 علبة سجائر مختلفة الأنواع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر للمخالفات التي تم رصدها خلال الحملات.

كما كشفت الحملات عن مخالفات أخرى وصفت بالخطيرة، أبرزها ضبط نحو 3500 عبوة دواء منتهية الصلاحية ومحظور تداولها داخل عدد من الصيدليات، حيث تم تحرير 4 محاضر غش تجاري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وامتدت نتائج الحملات إلى قطاع السلع الغذائية، حيث تم ضبط 800 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، ما استدعى التحفظ عليها لحين انتهاء الفحص واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، قامت اللجان المختصة بإعدام طن كامل من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحومًا وكبدة ومصنعات لحوم ثبت انتهاء صلاحيتها، وذلك لمنع تسربها إلى الأسواق ووصولها للمستهلكين.

كما تم تحرير 22 محضرًا لعدم إعلان الأسعار، ضمن جهود المديرية لضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقرارات والقوانين المنظمة لحركة البيع والشراء.

وأكدت مديرية التموين بسوهاج استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، لمواجهة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع، والتصدي للمخالفات التي قد تؤثر على صحة المواطنين أو حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تنفذها المديرية لتعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق، وضمان توافر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين.