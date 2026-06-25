الشباب والرياضة تطلق حملة للتبرع بالدم في سوهاج..الإثنين

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وتحت شعار "تبرعك بالدم .. عطاء"، أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشباب والرياضة، برعاية اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتنظيم حملة للتبرع بالدم يوم الاثنين القادم الموافق 29 يونيو 2026.

وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان، بهدف تعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم، ونشر الوعي بأهميته في إنقاذ حياة المرضى ودعم منظومة توفير الدم الآمن.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج أهمية هذه المبادرات الإنسانية التي تعكس روح التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ الأنشطة المجتمعية والتوعوية التي تسهم في خدمة المواطنين، داعيًا الشباب وأبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في الحملة، مؤكدا أن التبرع بالدم يعد من أهم صور العطاء والتكافل الإنساني، حيث يمكن لوحدة دم واحدة أن تسهم في إنقاذ حياة أكثر من مريض، مشيرا إلى أن الدم لا يمكن تصنيعه أو توفيره إلا من خلال المتبرعين.

وأوضح محمد زكريا وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن الحملة ستُنفذ من خلال عدد من الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، تشمل نادي سوهاج الرياضي، ومركز شباب مدينة سوهاج، ومركز شباب مدينة ناصر، ومركز شباب توشكى، وذلك بمشاركة فرق طبية متخصصة لضمان إجراء عمليات التبرع وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

جدير بالذكر أن الحملة تستهدف تشجيع المواطنين والمتطوعين على المشاركة المجتمعية، والتعريف بأهمية التبرع بالدم باعتباره عملًا إنسانيًا نبيلًا يسهم في تلبية احتياجات المرضى والمصابين، خاصة في الحالات الحرجة والعمليات الجراحية والطوارئ.