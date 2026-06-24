محافظ سوهاج ونائب وزير الصحة يترأسان المجلس الإقليمي للسكان لمتابعة مؤشرات التنمية السكانية وتنفيذ الخطة العاجلة 2027

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والمشرف على المجلس القومي للسكان والوفد المرفق لها، لمتابعة مستجدات الملف السكاني ومؤشرات تنمية الأسرة.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتور سمير الدميري رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأساسية.

محافظة سوهاج

والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزة لتنمية الأسرة، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، وحمدي نادي مقرر المجلس القومي للسكان بسوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، والجهات المعنية.

وقد ترأس المحافظ، ونائب الوزير، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمتابعة مؤشرات الأداء السكاني واستعراض مستجدات تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، ومناقشة آليات تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.

ورحب محافظ سوهاج بنائب وزير الصحة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بالقضية السكانية، مثمنا جهود وزارة الصحة في هذا الملف، باعتباره محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على مكتسبات الدولة من المشروعات القومية.

واشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة عمل متكاملة تستهدف المناطق ذات المؤشرات السكانية المرتفعة من خلال تكثيف حملات التوعية المجتمعية وطرق الأبواب، وتعزيز دور الرائدات الريفيات والصحيات في نشر ثقافة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة "عبلة الألفي " عن شكرها لمحافظ سوهاج على حفاوة الاستقبال والتعاون المستمر، مستعرضة مؤشرات الملف السكاني بمحافظة سوهاج، بما يشمل معدلات الإنجاب، ومعدل المواليد.

ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة باقي المؤشرات السكانية وتطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" وجهود تشغيل وحدات تنمية الأسرة ومشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تمثل أحد أهم التدخلات التنموية التي تستهدف الاستثمار في بناء الإنسان منذ اللحظات الأولى للحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، لما لها من تأثير مباشر على صحة الأم والطفل وتحسين المؤشرات السكانية على المدى الطويل.

كما أكدت نائب الوزير أن تحسين المؤشرات السكانية لا يقتصر على خفض معدلات الإنجاب فقط، وإنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين جودة الحياة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز فرص التعليم والتشغيل للشباب، مشددة على أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى ضرورة عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية للسكان بصورة شهرية لضمان المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، مع تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لنشر الرسائل السكانية والصحية، والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بالمناطق الريفية والنائية.

كما أكدت أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بفوائد الولادة الطبيعية والحد من اللجوء إلى العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق أهداف التنمية.

وشهد الاجتماع استعراض ما تحقق من نتائج إيجابية في إطار الخطة العاجلة للسكان والتنمية خلال الفترة الماضية، واوصت بعمل خطة لتحسين الإداء وتحسين المؤشرات المركبة بالمراكز والقرى المستهدفة، ضمن رؤية الدولة للوصول إلى مصر خالية من المناطق الحمراء بنهاية عام 2026، وتحقيق مستهدف "مصر الخضراء" بحلول عام 2030.

كما ناقش المجلس عددًا من الملفات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالقضية السكانية، وفي مقدمتها التسرب من التعليم، وكثافات الفصول، والبطالة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، باعتبارها عوامل مؤثرة في تحسين الخصائص السكانية وتعزيز التنمية البشرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ سوهاج على استمرار الدعم الكامل لجهود المجلس الإقليمي للسكان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.