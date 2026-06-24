مقـ تل شاب بطلق ناري في طما.. وأمن سوهاج يكثف جهوده لضبط الجناة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها لكشف الغموض المحيط بواقعة العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر مصابًا بطلق ناري، في حادث أثار حالة من القلق بين أهالي مركز طما، خاصة بعدما عُثر على الجثمان ملقى بالطريق الوسطاني الرابط بين قريتي مشطا والعتامنة في ظروف لا تزال تفاصيلها غامضة.

ماذا حدث؟

وبحسب المعلومات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شاب يدعى "محمد ح. أ" مصابًا بطلق ناري، وعلى الفور تم الدفع بقوات الأمن ورجال البحث الجنائي إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة ومعاينة المكان.

تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة وإجراء المعاينة الأولية وجمع المعلومات من شهود العيان والمارة، في محاولة للوصول إلى أي خيط قد يقود إلى كشف حقيقة ما حدث.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الشاب تعرض لإصابة بطلق ناري أودت بحياته، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ما إذا كانت الواقعة تحمل شبهة جنائية أو ترتبط بظروف أخرى.

وفي الوقت نفسه، بدأ فريق البحث الجنائي في فحص علاقات المجني عليه وخط سيره خلال الساعات الأخيرة قبل العثور عليه، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالطرق والمناطق القريبة، وسماع أقوال المقربين منه، أملاً في فك لغز الواقعة والوصول إلى مرتكبيها في أسرع وقت.

وتسابق الأجهزة الأمنية الزمن لجمع الأدلة والمعلومات اللازمة، خاصة أن مكان العثور على الجثمان يقع بطريق يربط بين عدد من القرى ويشهد حركة مرورية مستمرة، ما قد يسهم في الوصول إلى شهود أو معلومات تساعد في كشف الحقيقة.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين أهالي المنطقة الذين طالبوا بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لكشف كافة تفاصيل الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.