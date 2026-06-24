يزن 15 كيلوجرامًا.. نجاح استئصال ورم نادر بالبنكرياس بمستشفيات جامعة سوهاج

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة والأورام والمناظير بالمستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم ضخم ونادر بالبنكرياس لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الفريق الطبي أن الورم بلغ حجمه نحو 20 × 22 سم ووزنه أكثر من 15 كيلوجرامًا، ما استدعى إعداد خطة علاجية متكاملة وإجراء تدخل جراحي دقيق باستخدام أحدث التقنيات الطبية لضمان الاستئصال الكامل للورم والحفاظ على سلامة المريضة.

المريضة خضعت للفحوصات والأشعات اللازمة قبل إجراء العملية

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية أن المريضة خضعت للفحوصات والأشعات اللازمة قبل إجراء العملية، وتم التعامل مع الحالة ضمن فريق طبي متعدد التخصصات، حيث تكللت الجراحة بالنجاح الكامل، واستقرت الحالة الصحية للمريضة وغادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

ويعكس هذا النجاح ما تمتلكه المستشفيات الجامعية من كوادر طبية متخصصة وقدرات عالية على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين وفق أحدث المعايير الطبية.