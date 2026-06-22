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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم العالي: هدف المسابقات الطلابية توجيه طاقات الشباب لمسارات إبداعية تخدم المجتمع

المسابقات الطلابية
المسابقات الطلابية
قسم التوك شو

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي، أن المسابقات الطلابية التي تنظمها وزارة التعليم العالي تستهدف توجيه طاقات الشباب نحو الابتكار والإبداع، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تسهم في خدمة المجتمع وتوفر فرصًا حقيقية لريادة الأعمال بعد التخرج.

وأوضح همام خلال لقاء  عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن تصميم هذه المبادرات جاء استجابةً لمقترحات الطلاب أنفسهم، بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن مسابقات مثل "Sensor X" تركز على تقديم حلول ذكية للتحديات المجتمعية، خاصة في مجالات ترشيد الطاقة والتكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف أن مسابقة «ما تصدقش» تستهدف تعزيز الوعي الرقمي ومواجهة الشائعات من خلال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والإنتاج الإعلامي المبتكر، بما يساعد الطلاب على اكتساب مهارات مستقبلية مطلوبة في سوق العمل، إلى جانب تنمية قدرتهم على التفكير النقدي والتحقق من المعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية.

التعليم العالي المسابقات الطلابية الشباب المجتمع

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