وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي يكرّمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان خلال قمة «ستارت 2026»

في ضوء توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان في فعاليات قمة «ستارت 2026» التي استضافها المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إلى جانب رؤساء الجامعات المصرية وقيادات مؤسسات التعليم العالي والتنمية وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وشهدت القمة تكريم الدكتور لؤي سعد الدين تقديرا للدور المتميز الذي تقوم به الجامعة في دعم أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي، وتوفير مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والتنموية للطلاب والطالبات، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني التي تسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على المنافسة في سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وجاءت القمة تتويجًا لنجاحات مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، حيث تستهدف في مرحلتها الحالية توفير أكثر من 5000 فرصة تدريبية للطلاب، خاصة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والطلاب ذوي الإعاقة، والطلاب المستفيدين من خدمات وحدات التضامن الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

جهود جامعية



وشاركت جامعة أسوان بوفد طلابي ضم أكثر من 100 طالب وطالبة، في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرص أمام طلابها للاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية، والتفاعل المباشر مع مؤسسات التوظيف والتدريب، والتعرف على المهارات الحديثة ومتطلبات وظائف المستقبل.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة المصرية تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية أصبحت شريكا رئيسًا في دعم خطط التنمية المستدامة من خلال إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.



وأضاف وزير التعليم العالي أن التكامل بين الجامعات وشركاء التنمية والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة التعليم الجامعي، مؤكدًا أهمية التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في صقل مهارات الشباب ورفع جاهزيتهم لمهن المستقبل.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية يعد نموذجا نجاحا للتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تمكين الشباب وبناء قدراتهم، مشيرة إلى استمرار الوزارة في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الطلاب اقتصاديا واجتماعيًا ومهنيا، وذلك من اجل توفير فرص حقيقية للتدريب والتأهيل والتشغيل.

وأضافت أن قمة «ستارت 2026» تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال توفير آلاف الفرص التدريبية التي تساعد الطلاب على اكتساب الخبرات العملية والانخراط بفاعلية في سوق العمل.

كما أعرب الدكتور لؤي سعد الدين ،عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل تقديرا للجهود التي تبذلها الجامعة ومنتسبوها في خدمة الطلاب ورعايتهم وتنمية قدراتهم العلمية والعملية.

وقال بأن هذا التكريم يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في دعم طلابها وتمكينهم أكاديميا ومهنيا، حيث نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن. ونعمل باستمرار على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة والابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف" نصرت" تأتي مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من جامعة أسوان في قمة ستارت 2026 انطلاقًا من حرص الجامعة على تعزيز خبراتهم العملية وإتاحة الفرص لهم للتواصل المباشر مع مؤسسات التدريب والتوظيف، بما يسهم في بناء شخصياتهم المهنية وتأهيلهم للمستقبل.

وأشار إلى أن جامعة أسوان تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويُسهم في توفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للطلاب.

وأوضح أن جامعة أسوان تمتلك مقومات أكاديمية وبحثية متميزة من خلال تنوع برامجها وتخصصاتها العلمية، حيث تضم 19 كلية بالإضافة إلى معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، الذي يعد أحد الصروح العلمية المتخصصة في دراسة القضايا التنموية والاستراتيجية المرتبطة بالقارة الأفريقية، بما يعزز دور الجامعة إقليميا ودوليا في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.