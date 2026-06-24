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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج.. كشف مخالفات جسيمة وضبط 70 شيكارة سماد محظور تداوله بجرجا

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بإحكام الرقابة على تداول السلع المدعمه بالجمعيات الزراعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، ونجحت الأجهزة الرقابية بالمحافظة في ضبط مخالفات جسيمة داخل إحدى الجمعيات الزراعية التابعة لمركز جرجا.

وبدأت الواقعة أثناء قيام اللجان التفتيشية بفحص رصيد الماكينة الخاصة بالجمعية الزراعية، حيث تبين أن رصيد الماكينة صفر على خلاف الواقع وبجرد مخزن الجمعية تبين وجود 70 شيكارة سماد مدعم محظور تداوله خارج القنوات الرسمية ولا يقابلها رصيد فعلى على الماكينة.

محافظة سوهاج

تم التحفظ عليها قبل تهريبها للسوق السوداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، أكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج،  أن الكميات المضبوطة مخصصة لوزارة الزراعية ومحظور تداولها بالاسواق وتصرف بموجب كارت الفلاح فقط وأن المديرية مستمرة في التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية لتنفيذ متابعات دورية وحملات مفاجئة على كافة المنشآت والجمعيات الزراعية.

وشدد على عدم التهاون مع أي تلاعب بأقوات المواطنين أو مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة من الدولة.

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