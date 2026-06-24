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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: توفير مشروع رزق دائم ومساعدات عاجلة لربة منزل

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن المحافظة تضع في مقدمة أولوياتها إيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلات المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، والانتقال بهم من مرحلة الدعم المؤقت إلى التمكين الاقتصادي المستدام الذي يضمن لهم حياة كريمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، لبحث ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه أبناء الإقليم.

محافظة سوهاج

وشهد اللقاء لفتة إنسانية تعكس حرص القيادة التنفيذية على تقديم الدعم الحقيقي، حيث تم استعراض حالة لربة منزل تواجه ظروفاً معيشية صعبة.

وخلال مناقشة طلبتها، حرص كمال سليمان، نائب المحافظ، على صياغة حل مستدام ينهي معاناتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، موجهاً حديثه للمواطنة: "عاوز أوفّر لك مصدر رزق دائم مش مؤقت علشان تعرفي تعيشي كويس وتواجهي أعباء الحياة".

وفي استجابة فورية، وجّه محافظ سوهاج ونائبة الأجهزة المعنية ومديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوفير مشروع تجاري صغير ومصدر رزق دائم يتناسب مع ظروف السيدة، مع إقرار مساعدة مالية عاجلة ومؤقتة لدعمها في تلبية احتياجاتها الطارئة لحين بدء مشروعها الخاص.

من جانبها، عبرت المواطنة عن بالغ شكرها وامتنانها لقيادات المحافظة، مثمنة هذا الموقف الإنساني والنظرة الأبوية التي لم تكتفِ بمنحها مسكنات مؤقتة، بل سعت لتأمين مستقبل أسرتها وتوفير حياة مستقرة ودخل ثابت ومستدام لها.

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