تجديد منح شهادة الأيزو بـ7 كليات والإدارة المركزية بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تجديد منح شهادتي الجودة والاعتماد الدولي (الأيزو) 9001:2015 ، 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد ايجاك والمنتدي الدولي للاعتماد IAF، لكليات التجارة، الآداب، العلوم، الطب البشري، الزراعة، الصيدلة والتمريض.

والإدارة المركزية للعام السابع على التوالى، وذلك عقب استيفائهم لكافة معايير الشهادة الدولية من المجلس الوطني، وخضوعهم لمراجعة نظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقاً للمواصفات القياسية.

جامعة سوهاج

وقد أعرب الدكتور حسان النعماني، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذي يؤكد تميز الجامعة كمؤسسة تعليمية عريقة ورائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وذلك إلى جانب كفاءة الجهاز الإداري واستدامة تحقيق الإصلاح الإداري والتحول نحو اللامركزية والرقمنة وتحسين جودة الأداء المؤسسي،، موجهاً الشكر والامتنان لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، والشكر الموصول لمراجعي الشركة المانحة وشركة أجا للتقييم والمنتدي الوطني للإعتماد.

ومن جانبه هنأ المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، جميع منسوبي الجامعة على تجديد منح شهادة الأيزو ل7 كليات والإدارة المركزية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تخطو خطوات متقدمة نحو تطوير التعليم وتحسين بيئة العمل الإداري، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن هذا النجاح هو ثمرة العمل الجماعي المتفاني الطموح بكل عزيمة وإصرار إلى تعزيز مكانة الجامعة لدي المؤسسات الأكاديمية العالمية، موجهاً خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه المستمر وجهوده المتواصلة للارتقاء بمنظومة العمل الجامعى، وتشجيعه الدائم.

وقالت هند أحمد علي، مدير إدارة التطوير والجودة، أن زيارة أعضاء الشركة المانحة والشركة المؤهلة أستمرت على مدار 4 أيام، تم من خلالها إجراء مراجعة داخلية شاملة لجميع إدارات الكليات والإدارة المركزية.

ومراجعة ملفات الجودة وخطط التحسين والتطوير المستمر، والوقوف على استيفاء كافة معايير الحوكمة، ومعايير السلامة والصحة المهنية المطابقة لمعايير الأيزو العالمية، حيث أثنى فريق المراجعين على تميز الملفات وسلامة الإجراءات المقدمة، ودقة البيانات والمستندات بكافة الكليات والإدارة المركزية.

جدير بالذكر أن الاحتفالية حضرها الدكتور خالد عمران، والدكتور حسين طه نواب رئيس الجامعة، وسيد بدوي، وياسر عبد الفتاح الأمناء المساعدين.

وعمداء الكليات، وأعضاء الجهاز الإداري والأكاديمي، إضافة إلى ممثلي الشركة المانحة والمؤهلة وهم الدكتور عمرو عثمان، والدكتور محمد عثمان، والدكتورة منال درويش، والدكتورة مرام عبد الغني، ومحمد أمين استشاري الشركة العربية.