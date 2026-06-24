محافظ سوهاج: سرعة إنهاء طلبات التصالح وعرض تقرير يومي ومحاسبة المقصر

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والعميد وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة.

والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية.

محافظة سوهاج

وموقف الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا على متابعته الميدانية لحملات الإزالة خلال المرحلة القادمة، للتأكد من تنفيذ الإزالات وفقا للقانون وبكل حسم.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة ٥٠٤٣٩ طلب، ووصلت نسبة إجمالي تنفيذ أعمال البت ٩٠.٣٥٪، كما وصلت نسبة ما تم تنفيذه وتسليمه للمواطنين ٩٢.٤٧٪.

وأكد المحافظ على سرعة إنهاء لجان البت على طلبات التصالح، وعرض تقرير يومي بما تم في هذا الملف، مشددا على محاسبة أي مقصر في هذا الملف

كما تم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أوضح مسئولي الزراعة والأملاك أنه تم منع التعدي في المهد لعدد 69 حالة بنطاق المحافظة، وأكد المحافظ على أهمية التركيز على ملف التعديات، وعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.

وبالنسبة لحركة التنقلات الآخيرة، أكد محافظ سوهاج أن الهدف الأساسي منها رفع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التنموية وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية في تطوير الأداء المحلي، وسرعة إنجاز الملفات الحيوية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية والخدمات.

بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

فيما ناقش المجلس آلية التنفيذ بملف التقنين، وقد وجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية على الجهد المبذول وضغط العمل في ملف التقنين، موجها بالعمل على الانتهاء من كافة الطلبات إما التقنين أو الاسترداد.

وعمل المعاينات اللازمة والتسعير المناسب، والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية للانتهاء من كافة الطلبات، مع عمل تقييم وعرض يومي لملفات التقنين والتصالح.

وبالنسبة للمتغيرات المكانية، أكد المحافظ على ضرورة تحديد رصد المتغيرات أولا بأول، ورفع التقارير اللازمة عن المتقاعسين والمتسببين في تلك الحالات، وعرض يومي للمحاضر بالإضافة إلى تطبيق الغرامة.

وتناول المجلس عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات لاستكمال المشروعات الجارية.

وكذلك ناقش المجلس موقف تجهيز قطع الأراضي المناسبة للمرحلة الثانية والثالثة من المبادرة، لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمراكز أخميم وطهطا وسوهاج وجهينة، وقد وجه المحافظ بالمتابعة اليومية وإزالة أي عقبات أو مشكلات والحل الفوري لها.

وفيما يخص تنظيم الإعلانات بشوارع الوحدات المحلية المختلفة، فقد تم تشكيل لجنتين، وتم عرض تقرير تفصيلي عن كافة الإعلانات بالشوارع، كونها أحد مصادر الدخل بالنسبة للمحافظة، وعمل حصر للأصول المؤجرة بالوحدات المحلية.