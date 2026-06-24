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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شائعة "سماعة الغش" تحت المجهر.. سوهاج تنفي إصابة طالب ثانوية عامة وتتوعد مروجي الأخبار الكاذبة

الروشتة المتداولة
الروشتة المتداولة
سوهاج _ أنغام الجنايني

أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بعد تداول مزاعم بشأن تعرض أحد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج لمشكلات بالأذن نتيجة استخدام ما يُعرف بـ"سماعة الغش" داخل لجنة الامتحان، وهو الأمر الذي دفع الجهات المعنية بالمحافظة إلى التحرك السريع للتحقق من صحة الواقعة وكشف حقيقتها للرأي العام.

سوهاج تواجه شائعة سماعة الغش بإجراءات صارمة

وكشفت وحدة الرصد الإعلامي بمحافظة سوهاج أنها رصدت عدداً من المنشورات المتداولة عبر صفحات بموقع "فيسبوك"، زعمت تعرض طالب لإصابة بالأذن بسبب استخدام سماعة للغش، كما استندت تلك المنشورات إلى ما قيل إنه منشور لطبيب متخصص في جراحة الأنف والأذن، مدعمة بصورة لروشتة طبية نُسبت إليه.

وعقب رصد تلك المعلومات، تم عرض الأمر على اللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي وجه على الفور بسرعة فحص ما تم تداوله والتحقق من مدى صحته، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت عدم صحة تلك الادعاءات أو تعمد نشر معلومات مضللة.

ومن جانبها، أوضحت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن غرفة العمليات الرئيسية المكلفة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة لم تتلقى أو ترصد أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بواقعة مماثلة داخل أي من لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يستند إلى وقائع مثبتة لدى الجهات المختصة.

كما تم التواصل مع الطبيب الذي نُسبت إليه التصريحات المتداولة، حيث أكد بشكل قاطع أن ما تم نشره غير صحيح جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أن الروشتة الطبية المتداولة لا تخصه ولا تمت له بأي صلة، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بنشر أو ترويج تلك المعلومات ونسبتها إليه دون وجه حق.

وأكدت محافظة سوهاج في بيانها أهمية تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بامتحانات الثانوية العامة، خاصة في ظل ما تمثله هذه الامتحانات من أهمية كبيرة للأسر المصرية، محذرة من أن نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثقة من شأنه إثارة البلبلة وإحداث حالة من القلق وعدم الثقة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وشددت المحافظة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدة استمرار المتابعة والرصد الفوري لأي أخبار متداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الشائعات والأخبار المضللة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج سماعة الغش الثانوية العامة

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