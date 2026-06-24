الإثنين الأقرب لإعلانها.. تعليم سوهاج يضع اللمسات الأخيرة على نتيجة الشهادة الإعدادية

تتجه أنظار آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة سوهاج نحو كنترولات الشهادة الإعدادية، التي تشهد حاليًا سباقًا مع الزمن للانتهاء من المراجعات النهائية للنتيجة، تمهيدًا لاعتمادها وإعلانها رسميًا خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة من الترقب والانتظار التي تسيطر على الشارع السوهاجي.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن أعمال كنترولات الشهادة الإعدادية دخلت بالفعل مرحلة المراجعة النهائية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكافة الإدارات التعليمية، تمهيدًا لعرض النتيجة للاعتماد الرسمي.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الحالية تعد من أكثر المراحل أهمية داخل الكنترولات، حيث يتم خلالها تدقيق ومراجعة جميع الدرجات والبيانات الخاصة بالطلاب للتأكد من صحتها بشكل كامل، بما يضمن حصول كل طالب على حقه دون أي أخطاء أو تجاوزات.

وأشار إلى أن أعمال الرصد النهائي تسبق مباشرة اعتماد النتيجة من اللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج، مؤكدًا أن جميع فرق العمل داخل الكنترولات تواصل جهودها المكثفة لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والشفافية.

وأضاف الدكتور محمد السيد أن الموعد الأقرب لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية هو يوم الإثنين المقبل، ما لم تطرأ أي مستجدات تتطلب مزيدًا من الوقت لاستكمال أعمال المراجعة النهائية، لافتًا إلى أن المديرية حريصة على إخراج النتيجة بصورة دقيقة تعكس الجهد المبذول طوال مراحل العمل المختلفة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن العاملين بالكنترولات يواصلون العمل لساعات طويلة منذ انتهاء الامتحانات، سواء في أعمال التصحيح أو الرصد أو المراجعة، بهدف الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية وفق أعلى معايير الجودة، وبما يحقق العدالة الكاملة بين جميع الطلاب.

وتحظى نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام باهتمام واسع من أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، نظرًا لأهميتها في تحديد المسار التعليمي للطلاب خلال المرحلة المقبلة، سواء بالالتحاق بالثانوي العام أو التعليم الفني، وهو ما يجعل لحظة إعلانها حدثًا ينتظره الجميع بشغف كبير.

وتسود حالة من الترقب في مختلف مراكز وقرى المحافظة انتظارًا لاعتماد النتيجة رسميًا، على أن يتم إعلانها فور اعتمادها من محافظ سوهاج، لتكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع عليها بسهولة، بعد أسابيع من العمل المتواصل داخل الكنترولات استعدادًا لهذه اللحظة المنتظرة.