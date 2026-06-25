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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب وزير الصحة في سوهاج: قرارات حاسمة لتحسين الخدمات للمواطنين

محافظ سوهاج ونائب وزير الصحة
محافظ سوهاج ونائب وزير الصحة
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت جولة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بمحافظة سوهاج سلسلة من القرارات والتوجيهات الحاسمة التي استهدفت رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، كان أبرزها قرار استبعاد مديرة غرفة متابعة الحمل بأحد المراكز الطبية بالمحافظة بعد رصد أوجه قصور في أداء العمل.

جولة موسعة تحصد ثمارها

وجاءت الجولة الميدانية الموسعة بمرافقة الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وشملت عددًا من الوحدات الصحية والاجتماعات التنسيقية مع القيادات التنفيذية والصحية والأكاديمية، لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت نائب الوزير جولتها بتفقد المركز الطبي العام بمنطقة الشهيد، حيث تابعت سير العمل داخل غرفة التطعيمات، ووجهت بضرورة تطوير آليات حفظ اللقاحات وفق المعايير الصحية المعتمدة، كما راجعت توافر الأدوية وأساليب تخزينها، مؤكدة أهمية رفع كفاءة المبنى وتحسين البنية التحتية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمترددين.

وخلال تفقدها لغرفة متابعة الحمل، أجرت مراجعة دقيقة للسجلات والبيانات الخاصة بالحالات المسجلة، ولاحظت وجود قصور في منظومة المتابعة، لتصدر قرارًا باستبعاد مديرة الغرفة من موقعها.

كما حرصت على التواصل هاتفيًا مع إحدى السيدات الحوامل للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة لها ومدى انتظام المتابعة الطبية.

وشددت الدكتورة عبلة الألفي على أهمية التسجيل الدقيق للبيانات الصحية ومتابعة الحوامل بشكل منتظم، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل وخفض معدلات المضاعفات الصحية.

كما تفقدت أقسام تنظيم الأسرة ومتابعة الطفل والمشورة الأسرية، والتقت بعدد من المنتفعات، مؤكدة ضرورة تطوير مهارات الفرق الطبية والتمريضية في تقديم المشورة الصحية والتوعية بالقضايا الإنجابية والصحية، خاصة للمقبلين على الزواج.

وعلى هامش الزيارة، عقدت نائب الوزير عدة اجتماعات مع القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة، كما شاركت في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، حيث استعرضت مؤشرات الأداء الخاصة بالخطة العاجلة للسكان والتنمية، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود لتحسين المؤشرات السكانية والصحية بمختلف مراكز المحافظة.

وتعكس الجولة حرص وزارة الصحة على المتابعة الميدانية المباشرة واتخاذ قرارات فورية لمعالجة أوجه القصور، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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