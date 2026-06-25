قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براءة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه
الأوقاف تمد جسور التكافل.. 13 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي تصل للأسر الأولى بالرعاية
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 164 قتيلاً وألف مصاب
15 % في يوليو .. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
11 مليون دولار تقترب من منتخب مصر بكأس العالم 2026
يوم عاشوراء.. لماذا نصومه وماذا يفعل من لم يستطع الصيام؟
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفض الاستيطان ويدعوان لإحياء حل الدولتين
جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز للمستدامة 2026
وزير الصناعة من الإسكندرية: طرح "مرغم 3" قريبًا لصغار المستثمرين
بعد أزمة العراق .. العواصف تهدّد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الخميس 25-6-2026.. والشعبة تزف خبرا سارا للمقبلين على الزواج
أسوأ سيناريوهات التأهل لمنتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في تصنيف تايمز للتأثير 2026.. جامعة سوهاج ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في التأثير التنموي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة حققت إنجازاً لافتاً في نسخة 2026 من تصنيف تايمز للتعليم العالي للتأثير (THE Impact Rankings)، إذ ارتقت في تصنيفها العام من الفئة 1001–1500 إلى الفئة 801–1000 من بين 1603 مؤسسة أكاديمية حول العالم، فيما سجلت الجامعة هذا العام مشاركة كاملة في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأول مرة في تاريخها.

وهو ما يُجسد نضج المنظومة البحثية والأكاديمية للجامعة وتوسّع أثرها المجتمعي.

جامعة سوهاج

وقال “النعماني” انه علي صعيد المجالات الفردية، حقق هدف الصحة الجيدة والرفاه (SDG 3) القفزة الأبرز، إذ ارتقت الجامعة من الفئة 1001–1500 إلى الفئة 601–800، في دليل واضح على تنامي إسهامات الجامعة في البحث الطبي ودعم منظومة الرعاية الصحية المجتمعية.

وفي السياق ذاته، تقدّم هدف التعليم الجيد (SDG 4) من الفئة 1001–1500 إلى 801–1000، معكساً جهود الجامعة المتواصلة في تطوير جودة التعليم وتوسيع نطاق الوصول إليه.

كما شهد هدف السلام والعدل والمؤسسات القوية (SDG 16) تقدماً ملموساً بالانتقال من الفئة 601–800 إلى 401–600.

واضاف “النعماني” ان الأبرز في نتائج هذا العام أن الجامعة دخلت لأول مرة في سبعة مجالات لم تكن مُصنَّفة فيها سابقاً، وهي: المساواة بين الجنسين (SDG 5) بالفئة 401–600، والصناعة والابتكار والبنية التحتية (SDG 9) بالفئة 301–400، والحد من التفاوتات (SDG 10) بالفئة 601–800.

والاستهلاك والإنتاج المسؤولان (SDG 12) بالفئة 401–600، والعمل المناخي (SDG 13) بالفئة 401–600، والحياة تحت الماء (SDG 14) بالفئة 301–400، والحياة على الأرض (SDG 15) بالفئة 401–600.

ويُمثّل هذا التوسع الواسع في التغطية انعكاساً مباشراً لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعميق حضورها في كافة أبعاد التنمية المستدامة، مقدما الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين الذين أسهموا في تحقيق هذا الحضور الدولي المتميز.

واشار الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي بالجامعة  إلى أن الأداء المتقدم في هذا التصنيف يعكس مباشرةً ارتفاع وتيرة النشر العلمي المرتبط بأهداف التنمية المستدامة.

واكد أن المركز يعمل على تهيئة بيئة داعمة للباحثين للنشر في المجلات العلمية المحكمة ذات التأثير العالي.

ولفت إلى أن الدخول في مجالات جديدة هذا العام يعكس تنوع الأبحاث وانتشارها عبر التخصصات المختلفة، مؤكداً أن هذا الزخم سيتواصل في الأعوام القادمة.

وجدير بالذكر انه يُصدر تصنيف تايمز للتعليم العالي للتأثير (THE Impact Rankings) سنوياً عن مجلة تايمز للتعليم العالي البريطانية، وهو المعيار الدولي الأشمل لقياس مساهمة الجامعات في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

وقد شمل تصنيف 2026 ما يزيد على 1600 مؤسسة أكاديمية من مختلف دول العالم، ويرتكز على أربعة محاور: البحث العلمي، والتعليم، والريادة المجتمعية، والإدارة المؤسسية المستدامة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج أخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

زيزو

بعد الأنباء المتداولة.. زيزو يرفض الرحيل عن الأهلي حتى على سبيل الإعارة

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

مدحت تيخا

شيك منذ 3 سنوات.. مدحت تيخا يتهم فنانا شهيرا بالنصب عليه

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض تقارير الأنشطة الطلابية وإنجازات الجامعة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

جامعة سوهاج

في تصنيف تايمز للتأثير 2026.. جامعة سوهاج ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في التأثير التنموي

رئيس جامعة السادات

جامعة مدينة السادات تحقق قفزة في تصنيف التايمز وتتقدم للفئة العالمية

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد