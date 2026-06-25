في تصنيف تايمز للتأثير 2026.. جامعة سوهاج ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في التأثير التنموي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة حققت إنجازاً لافتاً في نسخة 2026 من تصنيف تايمز للتعليم العالي للتأثير (THE Impact Rankings)، إذ ارتقت في تصنيفها العام من الفئة 1001–1500 إلى الفئة 801–1000 من بين 1603 مؤسسة أكاديمية حول العالم، فيما سجلت الجامعة هذا العام مشاركة كاملة في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأول مرة في تاريخها.

وهو ما يُجسد نضج المنظومة البحثية والأكاديمية للجامعة وتوسّع أثرها المجتمعي.

جامعة سوهاج

وقال “النعماني” انه علي صعيد المجالات الفردية، حقق هدف الصحة الجيدة والرفاه (SDG 3) القفزة الأبرز، إذ ارتقت الجامعة من الفئة 1001–1500 إلى الفئة 601–800، في دليل واضح على تنامي إسهامات الجامعة في البحث الطبي ودعم منظومة الرعاية الصحية المجتمعية.

وفي السياق ذاته، تقدّم هدف التعليم الجيد (SDG 4) من الفئة 1001–1500 إلى 801–1000، معكساً جهود الجامعة المتواصلة في تطوير جودة التعليم وتوسيع نطاق الوصول إليه.

كما شهد هدف السلام والعدل والمؤسسات القوية (SDG 16) تقدماً ملموساً بالانتقال من الفئة 601–800 إلى 401–600.

واضاف “النعماني” ان الأبرز في نتائج هذا العام أن الجامعة دخلت لأول مرة في سبعة مجالات لم تكن مُصنَّفة فيها سابقاً، وهي: المساواة بين الجنسين (SDG 5) بالفئة 401–600، والصناعة والابتكار والبنية التحتية (SDG 9) بالفئة 301–400، والحد من التفاوتات (SDG 10) بالفئة 601–800.

والاستهلاك والإنتاج المسؤولان (SDG 12) بالفئة 401–600، والعمل المناخي (SDG 13) بالفئة 401–600، والحياة تحت الماء (SDG 14) بالفئة 301–400، والحياة على الأرض (SDG 15) بالفئة 401–600.

ويُمثّل هذا التوسع الواسع في التغطية انعكاساً مباشراً لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعميق حضورها في كافة أبعاد التنمية المستدامة، مقدما الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين الذين أسهموا في تحقيق هذا الحضور الدولي المتميز.

واشار الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي بالجامعة إلى أن الأداء المتقدم في هذا التصنيف يعكس مباشرةً ارتفاع وتيرة النشر العلمي المرتبط بأهداف التنمية المستدامة.

واكد أن المركز يعمل على تهيئة بيئة داعمة للباحثين للنشر في المجلات العلمية المحكمة ذات التأثير العالي.

ولفت إلى أن الدخول في مجالات جديدة هذا العام يعكس تنوع الأبحاث وانتشارها عبر التخصصات المختلفة، مؤكداً أن هذا الزخم سيتواصل في الأعوام القادمة.

وجدير بالذكر انه يُصدر تصنيف تايمز للتعليم العالي للتأثير (THE Impact Rankings) سنوياً عن مجلة تايمز للتعليم العالي البريطانية، وهو المعيار الدولي الأشمل لقياس مساهمة الجامعات في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

وقد شمل تصنيف 2026 ما يزيد على 1600 مؤسسة أكاديمية من مختلف دول العالم، ويرتكز على أربعة محاور: البحث العلمي، والتعليم، والريادة المجتمعية، والإدارة المؤسسية المستدامة.