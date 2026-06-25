ضربة تموينية موجعة في سوهاج.. إعدام طن أغذية فاسدة والتحفظ على آلاف العبوات المخالفة

كشفت حملات رقابية مكثفة نفذتها مديرية التموين بمحافظة سوهاج عن مخالفات متنوعة داخل عدد من الصيدليات والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية والمواد الغذائية مجهولة المصدر، إلى جانب إعدام طن كامل من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الحملات بتوجيهات الدكتور سامح توني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، وتحت إشراف الدكتورة هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية، في إطار جهود المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

حملات تموينية مكبرة على أسواق سوهاج

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 22 محضرًا لعدم إعلان الأسعار، في مخالفة للقوانين المنظمة للتداول التجاري، كما تم تحرير 4 محاضر غش تجاري ضد عدد من الصيدليات بعد ضبط أدوية مخالفة للاشتراطات.

وكانت المفاجأة الأكبر خلال الحملات ضبط نحو 3500 عبوة دواء منتهية الصلاحية ومحظور تداولها أو تواجدها داخل الصيدليات، ما دفع الجهات المختصة إلى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملات من ضبط 800 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها أو صلاحيتها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن سلامة تلك المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة.

وامتدت الحملات لتشمل الرقابة على منتجات التبغ، حيث تم ضبط 370 علبة سجائر متنوعة الأنواع جرى التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وفي خطوة تعكس تشديد الرقابة على سلامة الغذاء، قامت اللجان المختصة بإعدام طن كامل من السلع الغذائية الفاسدة، شملت لحومًا وكبدة ومصنعات لحوم ثبت انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك لمنع وصولها إلى المواطنين وحفاظًا على الصحة العامة.

وأكدت مديرية التموين بسوهاج استمرار الحملات اليومية على الأسواق والصيدليات ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية، والتصدي لأي محاولات للغش التجاري أو تداول منتجات مجهولة المصدر.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة موسعة تنفذها المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول سلع آمنة للمواطنين، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.