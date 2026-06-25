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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صورة قديمة أعادت صاحبها للواجهة.. الداخلية تتعقب واقعة سلاح ناري متداول في سوهاج وتكشف الحقيقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعادت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يحمل سلاحًا ناريًا، الجدل مجددًا بين رواد فيسبوك في سوهاج، بعدما أثارت حالة من القلق والتساؤلات حول ملابسات الواقعة وتوقيتها، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتضع حدًا للتكهنات المتداولة.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورًا مدعومًا بصور يظهر خلالها أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح ناري، مع الإشارة إلى ارتباط الواقعة بمحافظة سوهاج، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص المنشور والتحقق من صحة المعلومات المتداولة بشأنه.

ماذا حدث؟

وبحسب التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الصور، ليتبين أنه مالك محل ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، وله معلومات جنائية سابقة.

وكشفت نتائج الفحص عن مفاجأة مهمة، حيث تبين أن الصور المتداولة ليست حديثة كما اعتقد البعض، وإنما تعود إلى عام 2016، وكانت مرتبطة بمشاجرة وقعت آنذاك داخل نطاق محافظة الجيزة، وتم التعامل معها في حينها بشكل قانوني كامل.

وأوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية كانت قد تمكنت وقت الواقعة من ضبط السلاح الناري المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، قبل أن يصدر بحقه حكم قضائي تم تنفيذه بالفعل، لتنتهي القضية قانونيًا منذ سنوات.

ولم تتوقف نتائج الفحص عند ذلك، إذ تبين أيضًا أن الشخص المذكور صادر ضده أحكام قضائية أخرى بالحبس في عدد من القضايا المتنوعة، من بينها قضايا بلطجة وحيازة سلاح أبيض وإتلاف، ما يعكس وجود سجل جنائي سابق له.

وتأتي سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد ما يتم نشره إلكترونيًا، والتحقق من مدى صحته، خاصة في الوقائع التي قد تثير الرأي العام أو تخلق حالة من البلبلة بين المواطنين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما أكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في متابعة ورصد المحتوى المتداول للتأكد من صحته والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو وقائع تمس الأمن العام.

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