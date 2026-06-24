ضبط 100 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في منفلوط بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان تداول أغذية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث شنت إدارة تموين منفلوط حملة مشتركة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، استهدفت أحد مخازن تجهيز الأغذية التابعة لمطعم شهير بمدينة منفلوط.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط نحو 100 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بالاشتراطات الصحية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة نُفذت برئاسة عبد الرحيم السمين مدير إدارة تموين منفلوط، ومحمد صلاح رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، وعصام عبدالحفيظ رئيس قسم التجارة، ومحمود محمد، وبالاشتراك مع وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومن هيئة سلامة الغذاء الدكتورة إسراء عيد.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بالتنسيق بين مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير الصحية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تهدد صحة المواطنين، في إطار حرص المحافظة على توفير غذاء آمن وحماية الصحة العامة.