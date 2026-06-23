الأنبا بيجول يزور ديوان عام محافظة أسيوط ويلتقي المحافظ في أجواء من المحبة والتعاون

زار نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (المُحرق)، اليوم الثلاثاء، ديوان عام محافظة أسيوط، حيث استقبل نيافته اللواء محمد علوان محافظ أسيوط.

وسادت اللقاء أجواء من المودة والمحبة، في إطار العلاقات الطيبة والتواصل المستمر بين المحافظة والمؤسسات الدينية بالمحافظة.

ورافق نيافة الأنبا بيجول خلال الزيارة الراهب القس أولوجيوس المحرقي، والراهب رافائيل المحرقي.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون والتواصل، بما يخدم أبناء محافظة أسيوط ويدعم قيم المحبة والتآخي بين الجميع.