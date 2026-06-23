الأنبا رافائيل يستكمل محاضرات درس الكتاب الأسبوعية بالكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية

يستكمل نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، ،مساء اليوم، سلسلة محاضرات درس الكتاب الأسبوعية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

محاضرات درس الكتاب الأسبوعية

يأتي اللقاء ضمن الاجتماعات الروحية والتعليمية المنتظمة التي يقدمها نيافته، تحت عنوان "كلامك انتظرت"، حيث يتناول شرح وتأملات في الكتاب المقدس بمشاركة أبناء الكنيسة.

ومن المقرر أن تنقل قناة "مي سات" المحاضرة على الهواء مباشرة في موعدها المعتاد، بما يتيح الفرصة للمشاهدين والمتابعين للمشاركة والاستفادة من التعاليم الروحية المقدمة خلال اللقاء.