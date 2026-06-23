الأنبا غبريال والأنبا بيجول يصليان القداس الإلهي بدير السيدة العذراء المحرق

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، رئيس الدير المحرق، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي بمشاركة مجموعة من الآباء الرهبان، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحصن دير السيدة العذراء المحرق.

صلاة القداس الإلهي

وشهدت صلاة القداس أجواءً روحية مميزة، حيث شارك الآباء الرهبان في الصلوات والطقوس الكنسية، وسط حضور من أبناء الدير، في إطار الحياة الروحية والنسكية التي يتميز بها الدير.

ويُعد دير السيدة العذراء المحرق من أبرز الأديرة القبطية في مصر، ويرتبط بمسار رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ويحظى بمكانة روحية وتاريخية كبيرة لدى الأقباط.