الأنبا يوليوس: ملتقى التوظيف وفر 10 آلاف وظيفة و5 آلاف فرصة تدريب للشباب

أكد نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، أن ملتقى التوظيف "Job Hub 6" الذي استضافته الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حقق نتائج كبيرة لصالح الشباب المصري، موضحًا أن الملتقى وفر 10 آلاف فرصة عمل و5 آلاف فرصة تدريب، إلى جانب دعم نحو 200 مشروع صغير.

توفير فرص عمل

وقال نيافة الأنبا يوليوس، خلال تصريحات تليفزيونية، إن أسقفية الخدمات تعيش حالة من السعادة الكبيرة بسبب النجاح الذي حققه الملتقى، مشيرًا إلى أن أكثر ما أسعده هو مشاركة شباب مصر من مختلف الفئات في حدث يجمع الجميع تحت هدف واحد، وهو الحصول على فرصة عمل مناسبة.

وأضاف أن الملتقى أُقيم تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وبالتعاون مع مبادرة "بصمة شباب مصر"، ووزارتي الشباب والرياضة والعمل، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجهاز تنمية المشروعات، في إطار دعم جهود الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا.

وأوضح أن الملتقى لم يقتصر على توفير الوظائف فقط، بل شمل أيضًا برامج تدريبية متنوعة من خلال 5 آلاف فرصة تدريب، فضلًا عن إتاحة نحو 200 مشروع صغير للراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وشدد الأنبا يوليوس على أن دور أسقفية الخدمات لا ينتهي بانتهاء فعاليات الملتقى، مؤكدًا حرصه على متابعة المتقدمين والتأكد من حصولهم على فرص عمل حقيقية، قائلًا إن النجاح الحقيقي يتمثل في انتقال الشباب من مرحلة التقديم إلى مرحلة العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن الشركات والمؤسسات المشاركة قدمت فرصًا وظيفية جيدة برواتب مناسبة، لافتًا إلى استمرار إتاحة الفرص عبر الموقع الإلكتروني المخصص للملتقى حتى يتمكن أكبر عدد من الشباب من الاستفادة منها.

واختتم الأنبا يوليوس تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الشباب، دعاهم خلالها إلى التمسك بالأمل والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكدًا أن دعم الشباب وتمكينهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.