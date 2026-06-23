الأنبا أباكير يلتقي شباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا في ختام زيارته الرعوية

اختتم نيافة الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، زيارته الرعوية لإيبارشية باريس وشمال فرنسا بلقاء جمعه بشباب كنائس الإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارمرقس الرسول بحي شاتيناي مالابري بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخلال اللقاء ألقى الأنبا أباكير كلمة روحية بعنوان "المسيحي مختلف"، تناول فيها أهمية التمسك بالقيم المسيحية والشهادة للمسيح في الحياة اليومية، مؤكدًا دور الشباب في عكس صورة المسيح من خلال سلوكهم وأعمالهم.

وعقب اللقاء غادر نيافة الأنبا أباكير باريس متوجهًا إلى مقر كرسيه الأسقفي بالدول الإسكندنافية، بعد زيارة وُصفت بالمثمرة، استضافه خلالها نيافة الأنبا مارك، حيث صلى عددًا من القداسات الإلهية، والتقى بشعب وشباب الإيبارشية، كما ألقى عدة محاضرات وكلمات روحية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الأنبا أباكير عن تقديره للأنبا مارك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا الدعوة الكريمة التي أتاحت فرصة اللقاء بشعب وشباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا، ومؤكدًا عمق روابط المحبة والشركة بين الإيبارشيتين.