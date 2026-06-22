قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة التنمية الجديدة .. زيادة مخصصات الصحة 39.5% والتعليم 25%
تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور
1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة
الحجز غدا | 4543 قطعة .. خريطة فرص الحصول على أرض في بيت الوطن 11
عبد اللطيف يتفقد مشروعات تعليمية جديدة بسوهاج|مدرسة لتكنولوجيا المياه وأخرى للمتفوقين بأخميم
محمد إمام لـ صدى البلد : تعرضنا لإصابات أثناء تصوير صقر وكناريا
طفله ابتلع قطعة حشيش بسببه .. الحبس 3 سنوات لعامل في الجيزة
20 يوليو الحكم على المتهم بسب وقذف عمر كمال
بقيمة 8 قروش.. هبوط سعر الدولار في مصر ختام اليوم
من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية
العواصف الرعدية تهدد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم
عرفت إنه اتجوز عليها.. سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بأسيوط والنهاية العادلة| القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون للأطفال: الله لا ينظر إلى الهاتف بل إلى قلوبنا وحياتنا

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

وجّه قداسة البابا لاون الرابع عشر، رسالة تربوية، وإنسانية إلى الأطفال، والشباب، دعاهم فيها إلى التحرر من التعلّق المفرط بالهواتف الذكية، والشاشات الرقمية، مؤكدًا أن الله لا ينظر إلى الأجهزة التي بين أيدينا، بل إلى قلوبنا، وحياتنا، وعلاقاتنا مع الآخرين.

جاء ذلك خلال زيارة الأب الأقدس إلى المخيم الصيفي إستاتي راغاتسي (Estate Ragazzi)، المقام سنويًا داخل الفاتيكان لأبناء العاملين في الكرسي الرسولي، حيث شارك مئات الأطفال، والفتية في لقاء حواري ضمن فعاليات المخيم الذي يحمل هذا العام شعار "حول العالم في 80 يومًا".

أهمية الحوار واللقاء 

وخلال الحوار، أجاب الحبر الأعظم عن تساؤلات المشاركين بشأن كيفية تجنب الإدمان على الشاشات، وبناء صداقات حقيقية في عصر التكنولوجيا، مؤكدًا أن الوسائل الرقمية يمكن أن تكون نافعة ومفيدة، لكنها لا يجب أن تحل محل العلاقات الإنسانية المباشرة، مشددًا على أهمية اللقاء، والحوار، واللعب، والدراسة، والصلاة مع الآخرين.

وقال بابا الكنيسة الكاثوليكية: عندما نجتمع معًا لا ينبغي أن يكون كل شخص منشغلًا بهاتفه، بل علينا أن نتعلم فنّ الحوار، والوجود الحقيقي مع الآخرين، مضيفًا أن الحياة العائلية تحتاج إلى أوقات مشتركة تُبنى فيها العلاقات بعيدًا عن الشاشات.

وحذّر قداسة البابا من الآليات التي تعتمدها بعض التطبيقات، والمنصات الرقمية لجذب المستخدمين، وإبقائهم متصلين لفترات طويلة، داعيًا الشباب إلى وضع حدود زمنية لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، وإعطاء الأولوية للعائلة، والصداقة، والحياة الروحية.

وفي سياق الحديث عن السفر والاستكشاف، استلهم الأطفال شعار المخيم وطرحوا على الأب الأقدس أسئلة حول خبراته الشخصية خلال رحلاته حول العالم، وروى قداسته بعض المواقف الطريفة التي واجهها أثناء اعتماده على أنظمة الملاحة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها قادته أحيانًا إلى طرق خاطئة في عدة دول.

وأكد عظيم الأحبار أن التكنولوجيا وسيلة مساعدة مهمة، لكنها لا يمكن أن تحل محل التفكير النقدي، والعقل الذي وهبه الله للإنسان، قائلًا: إن الاستعداد الجيد، والقدرة على اتخاذ القرار يبقيان عنصرين أساسيين في الحياة مهما تطورت الوسائل التقنية.

واختُتم اللقاء في أجواء احتفالية مميزة، حيث منحت إدارة المخيم بابا الكنيسة الكاثوليكية لقب "القائد الشرفي للاستكشاف"، وقدمت له حقيبة المستكشف، ودرعًا تذكاريًا، تقديرًا لمشاركته الأطفال هذه اللحظات المميزة.

وقبل مغادرته، دعا قداسة البابا لاون الرابع عشر، الأطفال إلى إبلاغ عائلاتهم بأنهم صلّوا معه، مؤكدًا أن الصلاة تبقى الطريق الأجمل، للحفاظ على حضور المسيح في الحياة اليومية، قبل أن يتلو معهم الصلاة الربانية، ويمنحهم بركته الرسولية.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الفاتيكان الكرسي الرسولي الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

حمدي فتحي

بشير التابعي: الأهلي سيكون كالأسد الموسم المقبل

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني يزور باكستان غدا الثلاثاء عقب محادثات سويسرا

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73 ألفا و35 شهيدا

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73 ألفا و35 شهيدا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة لبنان والانسحاب الإسرائيلي الكامل

بالصور

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماسك لبان الدكر والنشا لشد البشرة

ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد