قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحجز غدا | 4543 قطعة .. خريطة فرص الحصول على أرض في بيت الوطن 11
عبد اللطيف يتفقد مشروعات تعليمية جديدة بسوهاج|مدرسة لتكنولوجيا المياه وأخرى للمتفوقين بأخميم
محمد إمام لـ صدى البلد : تعرضنا لإصابات أثناء تصوير صقر وكناريا
طفله ابتلع قطعة حشيش بسببه .. الحبس 3 سنوات لعامل في الجيزة
20 يوليو الحكم على المتهم بسب وقذف عمر كمال
بقيمة 8 قروش.. هبوط سعر الدولار في مصر ختام اليوم
من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية
العواصف الرعدية تهدد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم
عرفت إنه اتجوز عليها.. سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بأسيوط والنهاية العادلة| القصة الكاملة
أبو العينين: ⁠يجب تبني فكر تسويقي احترافي حديث للترويج لمصر عالمياً
راح يرخصها اتسرقت.. تاجر مخدرات يسرق دراجة نارية من جوار وحدة مرور بالإسماعيلية
وزير التخطيط: 45 مليار جنيه موازنة مبدئية للمرحلة الثانية من حياة كريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون الرابع عشر يدعو إلى تحالف دولي لمكافحة الجوع وإنقاذ الفقراء

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا لاون الرابع عشر أن الحصول على الغذاء الكافي، يُعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان يرتكز على كرامة كل شخص، مشددًا على أن السلام الدائم، والتنمية البشرية المتكاملة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال تعاون دولي حقيقي يقوم على التضامن، وخدمة الخير العام.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأب الأقدس إلى المقر الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بالعاصمة الإيطالية، روما، تلبيةً لدعوة من إدارة المنظمة، حيث ألقى خطابًا أمام المجلس التنفيذي تناول فيه أبرز التحديات الإنسانية المرتبطة بالجوع، والأمن الغذائي على المستوى العالمي.

وأشار الحبر الأعظم إلى أن العالم يواجه أزمات متشابكة تتمثل في النزاعات الممتدة، وانعدام الأمن الغذائي، والتقلبات الاقتصادية، والتغيرات المناخية، محذرًا من أن هذه الأوضاع أصبحت واقعًا مستمرًا يتطلب مراجعة عميقة للنظام الدولي، وآليات عمله، معربًا عن قلقه من تراجع فعالية التعاون متعدد الأطراف، وما يرافق ذلك من تصاعد الانقسامات، والصراعات، وتنامي مشاعر عدم الثقة بين الدول.

وانتقد بابا الكنيسة الكاثوليكية ما وصفه ببيروقراطية التضامن، التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مشيرًا إلى مفارقة مؤلمة تتمثل في سهولة تمويل النزاعات، وتسليحها مقابل الصعوبات التي تواجه جهود إطعام الجائعين، ومساندة الفئات الأكثر هشاشة.

وأكد قداسة البابا أن الجوع لا يمثل أزمة إنسانية فحسب، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي، والتنمية المستدامة، إذ يسهم في تأجيج النزاعات، ودفع موجات الهجرة القسرية، وإضعاف قدرة المجتمعات على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.

وأشاد عظيم الأحبار بالدور الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي في الاستجابة للأزمات الإنسانية، معتبرًا أن المنظمة تمثل نموذجًا ملموسًا للتضامن الدولي، والمسؤولية المشتركة تجاه الشعوب الأكثر ضعفًا، داعيًا الحكومات، والمؤسسات الدولية إلى زيادة الموارد المخصصة لمكافحة الجوع، ومعالجة أسبابه الجذرية، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وشدد الأب الأقدس على أهمية التعاون مع الكنائس، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء المحليين، خاصة في المناطق التي يصعب على المؤسسات الدولية الوصول إليها، مؤكدًا أن الغذاء، والماء، والرعاية الصحية لا يجوز إخضاعها لمنطق السوق، أو الحسابات الجيوسياسية.

كذلك، ثمّن بابا الكنيسة الكاثوليكية المبادرات طويلة الأمد التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي، ولا سيما البرامج الغذائية المخصصة للطلاب، معتبرًا أنها تساهم في تعزيز التعليم، والتنمية البشرية، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

وفي ختام كلمته، دعا قداسة البابا لاون الرابع عشر، المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بخدمة الإنسان، وحماية كرامته، مؤكدًا أن مصداقية التعاون الدولي تُقاس بقدرته على عدم نسيان الفقراء، والجياع والمهمشين، وأن مستقبل البشرية يرتبط بمدى وفائها لقيم العدالة، والتضامن، والأخوّة الإنسانية.

الفاتيكان البابا لاون البابا لاون الرابع عشر برنامج الأغذية العالمي الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

حمدي فتحي

بشير التابعي: الأهلي سيكون كالأسد الموسم المقبل

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية

بتكلفة 50 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون

تموين الشرقية

ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر و 142 ألف لتر مواد بترولية بالشرقية

بالصور

عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماسك لبان الدكر والنشا لشد البشرة

ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.

طريقة عمل دجاج الاناناس والأرز

طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد