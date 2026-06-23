قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية لعام 2027
أسعار الذهب الآن في مصر
دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء للرزق وقضاء الدين .. ارفع يديك به خلال دقائق
مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان
إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله
لماذا أوصى النبي بصيام تاسوعاء قبل عاشوراء؟ لـ5 أسباب لا تعرفها
بعد رفع الحصار .. ماذا يمنع مئات ناقلات النفط من الوصول إلى الخليج العربي؟
الرئيس اللبناني: لن نقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان
ترامب يطرح آلية جديدة لإدارة الأموال الإيرانية المجمدة
الأداء القوي أو التبديل.. إبراهيم حسن يكشف كواليس حديث حسام حسن مع لاعبي المنتخب
الأرصاد تكشف عن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع.. ونصائح مهمة للمواطنين
حكم نهائي مونديال 2022 يقود مواجهة مصر وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل عبّارة كوبري الحواتكة مجانًا بتوجيه من محافظ أسيوط

تشغيل العبارة النهرية بجوار كوبري الحواتكة بمنفلوط مجانًا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة
تشغيل العبارة النهرية بجوار كوبري الحواتكة بمنفلوط مجانًا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتشغيل العبارة النهرية "الجهاد" بموقع كوبري الحواتكة بمركز منفلوط بالمجان، وذلك لحين الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال ترميم وصيانة الكوبري، والتي تتضمن تنفيذ أعمال التكسير وتركيب البلاطات الخرسانية واستكمال الممشى الجزئي الذي كان يستخدمه المواطنون في العبور، في إطار حرص المحافظة على ضمان استمرار حركة التنقل وتخفيف الأعباء عن الأهالي.

وأكد محافظ أسيوط أن القرار يأتي تزامنًا مع استكمال الأعمال الفنية الجارية بالكوبري، والتي تستهدف رفع كفاءته وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين، مشددًا على ضرورة توفير البدائل المناسبة لضمان انسيابية حركة انتقال المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس محمود حسن مدير مشروع العبارات النهرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل العبّارة النهرية "الجهاد" بجوار الكوبري بالمجان، لخدمة المواطنين والمترددين على المنطقة، مع الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة.

وشدد اللواء محمد علوان على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وسرعة إنجاز أعمال الصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المحافظة تضع سلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير البدائل المناسبة والحد من أي تأثيرات قد تترتب على حركة التنقل خلال فترة تنفيذ الأعمال، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأهالي حتى الانتهاء من المشروع وإعادة تشغيل الكوبري بكامل طاقته.

أسيوط العبارة النهرية كوبري الحواتكة مركز منفلوط الكوبري مشروع العبارات النهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل السقوط.. عيار 21 يخسر 100 جنيه والجنيه الذهب يتراجع 700 جنيه

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

ترشيحاتنا

النجمة أميرة فتحي

أميرة فتحي تتأثر بصورة من طفولتها في ندوة بـ صدى البلد | شاهد

مي عز الدين

إطلالة مميزة.. مي عز الدين تخطف الانظار عبلى إنستجرام

يارا السكري

بالأحمر.. إطلالة جذابة لـ يارا السكري عبر انستجرام

بالصور

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

الشرقية.. تكريم مديري مستشفيات أجرت 473 عملية جراحية ومنظاراً في يوم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد