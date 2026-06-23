تشغيل عبّارة كوبري الحواتكة مجانًا بتوجيه من محافظ أسيوط

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتشغيل العبارة النهرية "الجهاد" بموقع كوبري الحواتكة بمركز منفلوط بالمجان، وذلك لحين الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال ترميم وصيانة الكوبري، والتي تتضمن تنفيذ أعمال التكسير وتركيب البلاطات الخرسانية واستكمال الممشى الجزئي الذي كان يستخدمه المواطنون في العبور، في إطار حرص المحافظة على ضمان استمرار حركة التنقل وتخفيف الأعباء عن الأهالي.

وأكد محافظ أسيوط أن القرار يأتي تزامنًا مع استكمال الأعمال الفنية الجارية بالكوبري، والتي تستهدف رفع كفاءته وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين، مشددًا على ضرورة توفير البدائل المناسبة لضمان انسيابية حركة انتقال المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس محمود حسن مدير مشروع العبارات النهرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل العبّارة النهرية "الجهاد" بجوار الكوبري بالمجان، لخدمة المواطنين والمترددين على المنطقة، مع الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة.

وشدد اللواء محمد علوان على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وسرعة إنجاز أعمال الصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المحافظة تضع سلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير البدائل المناسبة والحد من أي تأثيرات قد تترتب على حركة التنقل خلال فترة تنفيذ الأعمال، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأهالي حتى الانتهاء من المشروع وإعادة تشغيل الكوبري بكامل طاقته.