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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركزي التحصين البيطري وتدريب الأطباء البيطريين بقرية ريفا

محافظ أسيوط يتفقد مركزي التحصين البيطري وتدريب الأطباء البيطريين بقرية ريفا لدعم الثروة الحيوانية
محافظ أسيوط يتفقد مركزي التحصين البيطري وتدريب الأطباء البيطريين بقرية ريفا لدعم الثروة الحيوانية
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مركز التحصين البيطري ومركز تدريب الأطباء البيطريين بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، لمتابعة سير العمل والاطلاع على الأنشطة والخدمات المقدمة في إطار دعم وتنمية الثروة الحيوانية والارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وشملت الجولة تفقد قاعات التدريب بمركز تدريب الأطباء البيطريين، حيث استمع محافظ أسيوط إلى شرح من الدكتور صلاح علي قطب مدير عام مركز تدريب الأطباء البيطريين بقرية ريفا حول البرامج التدريبية المتخصصة التي ينفذها المركز للأطباء البيطريين بمحافظات الصعيد، والتي تشمل دورات التلقيح الاصطناعي والسونار والفحص والعلاج والتشخيص المعملي والجراحات البيطرية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البيطرية وتعزيز قدراتهم المهنية.

كما تفقد مركز التحصين البيطري بقرية ريفا، واطلع على عرض حول الخدمات البيطرية التي يقدمها المركز للثروة الحيوانية بالقرية والقرى المجاورة، ودوره في تقديم الرعاية العلاجية والوقائية من خلال أعمال الكشف والعلاج والتحصينات الدورية والتوعية البيطرية، بما يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات والحد من انتشار الأمراض.

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي يقوم به مركز التحصين البيطري ومركز تدريب الأطباء البيطريين في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن تطوير الخدمات البيطرية ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة يسهمان في تحسين الرعاية العلاجية والوقائية لرؤوس الماشية، والحد من انتشار الأمراض، بما ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج الحيواني وتحسين دخول المربين.

وشدد على أهمية تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمربين، للتعريف بسبل الوقاية من الأمراض الحيوانية وأهمية الالتزام ببرامج التحصين الدورية، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأوضح اللواء محمد علوان أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم الممكنة وتعمل على تذليل العقبات أمام تطوير المنظومة البيطرية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمزارعين والمربين، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالنهوض بقطاع الطب البيطري ودعم الثروة الحيوانية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

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