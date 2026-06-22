قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 6 ملايين جنيه
غرق 16 شخصا في انقلاب قارب يقل نازحين بالسودان
وضع السدادة في عنق الزجاجة.. وزير الدفاع الألماني يتهم ترامب بإغلاق مضيق هرمز
أحمد ناجي: مبروك لمصر.. ومصطفى شوبير كلمة السر في انتصار الفراعنة
البانيه بـ190 جنيها.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
رئيس النواب مهنئا المنتخب بالفوز في المونديال: أداء بطولي يعكس عزيمة أبناء الوطن
تحرك عاجل لحل أزمة نقص أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية
حدث بياناتك.. القبض على شخصين نصبا على عملاء البنوك
انطلاق الجلسة العامة لـ النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة
الإيكونوميست: حالة عدم اليقين بشأن هرمز تقيد حركة مرور السفن
غرفة الأخشاب: ارتفاع الخامات وتكاليف الاستيراد يضغطان على الصناعة ومطالب بتدخل حكومي عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 23 جوال سماد زراعي مدعم ومحظور تداولها بالأسواق بساحل سليم في أسيوط

ضبط 23 جوال سماد زراعي مدعم ومحظور تداولها بالأسواق بمركز ساحل سليم
ضبط 23 جوال سماد زراعي مدعم ومحظور تداولها بالأسواق بمركز ساحل سليم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمنع تسرب الدعم إلى السوق السوداء وضمان وصوله إلى مستحقيه من المزارعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، حيث شنت إدارة تموين ساحل سليم حملة تموينية استهدفت متابعة الأسواق والأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع المدعمة.

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت عن ضبط 23 جوالًا من سماد اليوريا المدعم والخاص بوزارة الزراعة، والمحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية والقنوات الرسمية المخصصة للتوزيع، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار التنسيق بين أجهزة المحافظة ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية لمواجهة مختلف أشكال الاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على منظومة الدعم الموجهة للفئات المستحقة.

وشدد المحافظ على مواصلة الحملات التموينية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى لرصد المخالفات وضبط المتلاعبين، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، والتي تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.

أسيوط محافظ أسيوط التلاعب بالسلع المدعمة الحملات التموينية تسرب الدعم السوق السوداء المزارعين إدارة تموين ساحل سليم حملة تموينية الأسواق تداول السلع المدعمة ضبط 23 جوالًا من سماد اليوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الذهب

بعد تراجع الذهب.. خبراء يشرحون بالأرقام كيف يقلل المستثمر خسارته ويخفض متوسط الشراء

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

لأول مرة.. الرقابة المالية توافق على قيد شركتين بسجل تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي

خلال الورشة

البنك المركزي المصري وغرفة مقاصة الكوميسا ينظمان ورشة توعوية لتعزيز استخدام النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات (REPSS)

بالصور

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

مكشوف الظهر.. جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا.. زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد