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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: قوافل "إصلاح ذات البين" بالبداري ترسخ قيم التسامح وتسهم في إنهاء الخصومات الثأرية

قوافل "إصلاح ذات البين" بالبداري ترسخ قيم التسامح وتسهم في إنهاء الخصومات الثأرية
قوافل "إصلاح ذات البين" بالبداري ترسخ قيم التسامح وتسهم في إنهاء الخصومات الثأرية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية الدور الذي تقوم به قوافل "إصلاح ذات البين" في ترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف ودعم جهود الدولة في تحقيق السلم المجتمعي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية في نشر ثقافة الحوار والتعايش بين أبناء المجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط أن قافلة "إصلاح ذات البين" زارت مركز البداري، بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، وفي إطار التعاون المستمر بين المحافظة والأزهر الشريف لتعزيز التماسك المجتمعي.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة استهدفت الالتقاء بالأهالي ورموز العائلات بمركز ومدينة البداري، وحثهم على التسامح وتغليب المصلحة العامة والعمل على إنهاء الخصومات الثأرية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي، مؤكدًا أن المحافظة تدعم كافة المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة السلام المجتمعي وترسيخ قيم المحبة والتآخي بين المواطنين.

وأضاف أن رئيس مركز ومدينة البداري عبدالرؤوف النمر، استقبل وفد القافلة بمقر رئاسة المركز، بحضور الدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، وعدد من الوعاظ، حيث شهدت اللقاءات مناقشات بناءة مع الأهالي وكبار العائلات للتأكيد على أهمية التسامح ونبذ النزاعات، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع الأسيوطي.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع مؤسسات الدولة والأزهر الشريف لتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ قيم التراحم والتكافل بين المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

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